Mannheim – Adler setzen weiter auf Yannick Proske und verlängern den Vertrag

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Adler Mannheim treiben die Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran. Mit Yannick Proske hat nun der achte Spieler seinen Vertrag vorzeitig verlängert. Zuvor konnten die Adler bereits Tom Kühnhackl, Maxi Heim, Hayden Shaw, Matthias Plachta, Dan Renouf, Luke Esposito und Nick Mattinen über die Saison hinaus an sich binden.
„Yannick verbessert sich durch kontinuierliche Arbeit an seinem Spiel stetig weiter.
Wir sind gespannt, wohin ihn seine Entwicklung in Zukunft noch führen wird“, so Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins über die Vertragsverlängerung des 22-jährigen Stürmers.
Proske kehrte im Oktober 2023 im Tausch für Taro Jentzsch von den Iserlohn Roosters nach Mannheim zurück. Zuvor war der Rechtsschütze bereits für die Jungadler Mannheim aktiv. In bislang 143 Pflichtspielen für die Adler sammelte der Angreifer zehn Tore und 16 Vorlagen. In der aktuellen Spielzeit kommt Proske bislang auf drei Treffer und zwei Assists.
Quelle Adler Mannheim
Zuletzt aktualisiert am 13. Januar 2026, 15:03