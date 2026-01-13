Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montagabend, 12.01.2026, ist es gegen 19:50 Uhr an der Rheinschanzenpromenade in Ludwigshafen, nahe der Konrad-Adenauer-Brücke, zu einem Raubdelikt gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine 25-jährige Frau von zwei bislang unbekannten Tätern angegriffen. Einer der Männer entriss der Frau ihr Mobiltelefon, während der zweite ihr mehrfach ins Gesicht schlug. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Ostasieninstitut. Auf der Flucht ließen sie das zuvor geraubte Handy fallen, das dabei beschädigt wurde.

Die 25-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Täterbeschreibung:

männlich, schwarze Haare, beide Personen etwa 1,80 Meter groß

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 0621 / 963-24150 entgegen.

Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz(ots)

Zuletzt aktualisiert am 13. Januar 2026, 16:42