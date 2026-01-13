Ludwigshafen – Kulinarik, Kultur und Klang: Das Turmrestaurant im Ebertpark als Genussadresse in Lu

Ludwigshafen. Direkt im Ebertpark gelegen verbindet das Turmrestaurant in Ludwigshafen Gastronomie mit Erlebnischarakter. Neben klassischen à-la-carte-Spezialitäten wie dem beliebten Schnitzel „Wiener Art“ oder dem Rumpsteak mit Schmorzwiebeln setzt das Restaurant auf Abwechslung – sowohl zur Mittagszeit als auch am Abend.

Mittagstisch im Turmrestaurant im Ebertpark (Mo–Fr, 12:00–16:00 Uhr)



Der wöchentlich wechselnde Mittagstisch wird von 12:00 bis 16:00 Uhr angeboten und richtet sich an Berufstätige, Besucher des Ebertparks und alle, die in der Mittagspause Wert auf Qualität legen.

Diese Woche im Angebot:

Gaisburger Marsch – winterlicher Gemüseeintopf mit Tafelspitz und Spätzle, 14,50 €

Cremige Pasta mit geräuchertem Rinderschinken, Tomaten und Feta, 16,50 €

Matjesfilets mit Roter Bete, Limetten-Schmandcreme und Dillkartoffeln, 18,50 €

Ergänzend zum Mittagstisch können Gäste jederzeit à la carte bestellen, darunter Klassiker wie das Schnitzel „Wiener Art“.



Kulinarische Events im Turmrestaurant Ebertpark



Neben dem täglichen Restaurantbetrieb bietet das Turmrestaurant regelmäßig besondere Genuss- und Kulturevents in Ludwigshafen an.

Wein- & Genussabend – 31. Januar 2026, 19:00 Uhr

Beim exklusiven Weinabend präsentiert das Weingut Bühler aus Kallstadt eine Auswahl seiner Weine. Fachkundig kommentiert werden diese von einem 5-Gang-Menü, das perfekt auf die Weine abgestimmt ist.

Preis: 98 € pro Person

Flamenco-Abend im Turmrestaurant

Ein stimmungsvoller Abend mit andalusischem Flair, begleitet von Tapas, dem Sänger Juan Granados und der Tanzgruppe Patio Andaluz.

Preis: 39 € pro Person

After-Work-Party „Turmklang“ in Ludwigshafen



Jeden Freitag verwandelt sich das Turmrestaurant in eine angesagte After-Work-Location. Bei der Partyreihe „Turmklang“ legen wechselnde DJs von 20:00 bis 0:00 Uhr auf.

Am Freitag, 16. Januar, sorgt DJ Tom Tainted für den passenden Sound zum Wochenausklang.

Mit seiner Mischung aus regionaler Küche, kulinarischen Events und musikalischen Abenden präsentiert sich das Turmrestaurant im Ebertpark als vielseitiger Treffpunkt für Genießer, Kulturinteressierte und Nachtschwärmer – und als feste Größe in der Ludwigshafener Gastronomieszene.

Turmrestaurant im Ebertpark

(Parkplatz) Erzbergerstraße 83, 67063 Ludwigshafen

0621 65714720

Öffnungszeiten

Montag bis Sonntag

11:00 – 23:00 Uhr

Küche: 12:00 – 21:00 Uhr

Turmrestaurant im Ebertpark

Instagram

Facebook

Zuletzt aktualisiert am 13. Januar 2026, 19:40