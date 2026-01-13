  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Ludwigshafen
13.01.2026, 14:55 Uhr

Ludwigshafen – „Konnexitätsprinzip endlich anwenden“ – Bürgermeister und Kämmerer Schwarz mahnt auskömmliche Alimentierung der Kommunen an

LudwigshafenLudwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Angesichts stetig neuer Minusrekorde kommunaler Haushalte plädiert Ludwigshafens Bürgermeister und Kämmerer Andreas Schwarz für eine stärkere Beteiligung des Bundes und der Länder an den Sozialkosten. „Nur wenn das Konnexitätsprinzip seitens des Bundes und der Länder endlich Anwendung findet und tatsächlich mit Leben gefüllt wird, ist eine finanziell nachhaltige Entlastung von Städten und Gemeinden überhaupt möglich. Schließlich basiert die Schieflage vieler städtischer Etats darauf, dass immer neue, kostenintensive Vorgaben von Städten und Gemeinden umgesetzt werden müssen, aber die Kommunen nicht ausreichende Finanzmittel dafür erhalten“, kritisiert er.
„Ludwigshafen drücken mehr als eine Milliarde Euro Schulden. Verschärfend an dieser Finanzsituation wirkt sich aus, dass die Stadt seit Jahren dauerhaft ein strukturelles Defizit im Bereich Jugend und Soziales plagt, welches im vergangenen Haushaltsjahr rund 170 Millionen Euro betrug“, unterstreicht der Bürgermeister und Kämmerer Schwarz. „Die Städte geraten immer stärker unter Druck, weil Aufgaben und Kosten seit Jahren steigen, ohne dass die Finanzierung Schritt hält. Wir stemmen in Ludwigshafen enorme Sozialausgaben, die wir nicht verursacht haben, die aber vollständig von uns getragen werden müssen.“
Nur wenn in diesem Bereich zeitnah und nachhaltig Abhilfe geschaffen werde, indem eine deutlich bessere Unterstützung der Kommunen erfolge, erhielten Städte und Gemeinden langfristig eine Perspektive, um politisch gestalten zu können sowie das Umfeld für die Bürger*innen lebenswert zu gestalten oder zu erhalten.
Darüber hinaus sieht die Stadt Ludwigshafen weiteren Reformbedarf. Neben einer stärkeren finanziellen Ausstattung der Kommunen seien auch ein Abbau bürokratischer Hürden, eine Reform der Förderpolitik sowie eine deutliche Aufstockung der Bundesmittel zur Entlastung kommunaler Altschulden erforderlich. „Die Kommunen sind das Rückgrat staatlichen Handelns“, fasst Oberbürgermeister Prof. Dr. Klaus Blettner zusammen. „Wenn wir wollen, dass Städte wie Ludwigshafen handlungsfähig bleiben, braucht es jetzt verlässliche und nachhaltige Lösungen – keine weiteren Prüfaufträge“, ergänzt er.
Aktionsbündnis: Stärkere Kostenbeteiligung von Bund und Ländern gefordert
Das überparteiliche Bündnis „Für die Würde unserer Städte“ wies seinerseits darauf hin, dass in den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres das Minus in den Etats der Städte und Gemeinden laut Statistischem Bundesamt bei 28,3 Milliarden Euro und damit noch einmal 2,4 Milliarden Euro höher als im Rekordjahr 2024 lag. Als wesentliche Ursache benannte das Aktionsbündnis neben der schwachen Steuerein-nahmenentwicklung „explodierende Sozialausgaben“. Die Sozialausgaben seien in den ersten drei Quartalen weiter um vier Milliarden Euro angewachsen. Um diese Entwicklung umzukehren, seien Sofortmaßnahmen notwendig. Bund und Länder müssen sich stärker an Sozialkosten beteiligen, hieß es weiter.
Als Mitglied des Aktionsbündnisses „Für die Würde unserer Städte“ kämpft Ludwigshafen gemeinsam mit anderen darin organisierten Kommunen für eine auskömmliche Alimentierung von Städten und Gemeinden. Das überparteiliche Aktionsbündnis, dem mittlerweile mehr als 70 Kommunen mit schwieriger finanzieller Lage aus acht Bundesländern angehören, setzt sich für eine gerechtere Finanzverteilung ein. Ludwigshafen ist seit November 2014 Mitglied des Bündnisses.

Quelle Stadt Lu

Zuletzt aktualisiert am 13. Januar 2026, 14:55

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Ludwigshafen – DRK-Kleiderkammer in Ludwigshafen-Oggersheim schließt nach 16 Jahren – Betrieb endet am 28.01.2026

    • Ludwigshafen – DRK-Kleiderkammer in Ludwigshafen-Oggersheim schließt nach 16 Jahren – Betrieb endet am 28.01.2026
      Ludwigshafen / Oggersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Nach 16 Jahren engagierter sozialer Unterstützung beendet der DRK-Ortsverein Oggersheim-Ruchheim e. V. den Betrieb seiner Kleiderkammer in der Stadtgartenstraße 12-14 zum 28. Januar 2026. Die Schließung markiert das Ende einer langjährigen Hilfsleistung für bedürftige Menschen im Raum Ludwigshafen und darüber hinaus. Die Kleiderkammer war seit ihrer Gründung eine feste ... Mehr lesen»

      • Mainz: FDP Rheinland-Pfalz: Erbschaftsteuer-Pläne der SPD gefährden Mittelstand und Arbeitsplätze

    • Mainz: FDP Rheinland-Pfalz: Erbschaftsteuer-Pläne der SPD gefährden Mittelstand und Arbeitsplätze
      Mainz / Ludwigshafen – Schmitt: Unternehmensnachfolge darf nicht zum Risiko für Wachstum werden INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Zu den Erbschaftsteuer-Plänen der SPD äußert sich Daniela Schmitt MdL, die Landesvorsitzende und Spitzenkandidatin der FDP Rheinland-Pfalz: „Die SPD spielt unter dem Etikett ‚Gerechtigkeit‘ mit der Substanz unserer Wirtschaft. Mitten in einer Phase hoher Energiepreise, lähmender Bürokratie und massiven ... Mehr lesen»

      • Landau / Ludwigshafen – Öffentlichkeitsfahndung: 16-Jährige aus Landau vermisst

    • Landau / Ludwigshafen – Öffentlichkeitsfahndung: 16-Jährige aus Landau vermisst
      Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Dienstag, 30.12.2025, wird eine 16-jährige Jugendliche vermisst. Sie hatte am Vortag eine Jugendeinrichtung in Landau verlassen und wurde zuletzt im Landauer Ortsteil Mörlheim gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Nach Angaben der Polizei bestehen Bezüge der Vermissten in den Großraum Ludwigshafen. Trotz umfangreicher polizeilicher Maßnahmen konnte ... Mehr lesen»

      • Neckar-Odenwald-Kreis – Vermisst 65-jähriger Frau aus dem Raum Eberbach

    • Neckar-Odenwald-Kreis – Vermisst 65-jähriger Frau aus dem Raum Eberbach
      Mosbach / Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Montag, 12.01.2026, wird eine 65-jährige Frau aus dem Raum Eberbach vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sie sich zuletzt im Kreiskrankenhaus in Mosbach auf. Eine hilflose Lage kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Vermisste ist etwa 172 Zentimeter groß, von schlanker Statur und vermutlich mit ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Raubüberfall auf 25-jährige Frau an der Rheinschanzenpromenade – Polizei bittet um Zeugenhinweise

    • Ludwigshafen – Raubüberfall auf 25-jährige Frau an der Rheinschanzenpromenade – Polizei bittet um Zeugenhinweise
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montagabend, 12.01.2026, ist es gegen 19:50 Uhr an der Rheinschanzenpromenade in Ludwigshafen, nahe der Konrad-Adenauer-Brücke, zu einem Raubdelikt gekommen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine 25-jährige Frau von zwei bislang unbekannten Tätern angegriffen. Einer der Männer entriss der Frau ihr Mobiltelefon, während der zweite ihr mehrfach ins ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Außerhalb der Messerverbotszone wurde ein 54jähriger grundlos von mehreren Männern angegriffen und verletzt

    • Mannheim – Außerhalb der Messerverbotszone wurde ein 54jähriger grundlos von mehreren Männern angegriffen und verletzt
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montagabend ist ein 54-jähriger Mann in Mannheim von mehreren Männern angegriffen und verletzt worden. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann gegen 22:15 Uhr mit seinem Hund auf dem Weg zu einem Lebensmittelgeschäft im Ulmenweg. Vor dem Geschäft leinte er seinen Hund an einem Stützpfosten an. In ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Landgericht Stuttgart: Ritter SPORT scheitert mit Klage gegen „MONNEMer QUADRAT“ der Mannheimer Haferriegel-Verpackung

    • Mannheim – Landgericht Stuttgart: Ritter SPORT scheitert mit Klage gegen „MONNEMer QUADRAT“ der Mannheimer Haferriegel-Verpackung
      Mannheim / Stuttgart, 13.01.2026 – Das Landgericht Stuttgart hat entschieden, dass die bekannte quadratische Verpackung von Ritter SPORT keinen markenrechtlichen Schutz gegen die Verpackung der Mannheimer Haferriegel „MONNEMer QUADRAT“ genießt. Die Klage des mit Ritter SPORT verbundenen Unternehmens wurde abgewiesen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Klage wegen angeblicher Markenverletzung Geklagt hatte die Markeninhaberin einer dreidimensionalen Formmarke, die ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Stephan Wefelscheid zu Förderprogrammen des Landes Rheinland-Pfalz

    • Ludwigshafen – Stephan Wefelscheid zu Förderprogrammen des Landes Rheinland-Pfalz
      Mainz / Ludwigshafen – Anfrage zeigt auf: Viele Förderprogramme 2024 wurden nicht ausreichend abgerufen Für Wefelscheid ist fraglich, ob „Förderitis“ der richtige Weg für unser Land ist INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die unübersichtliche Förderlandschaft des Landes Rheinland-Pfalz hatte schon in Vergangenheit für Kritik gesorgt. Nun ermöglicht die Antwort auf eine Anfrage des Koblenzer Landtagsabgeordneten Stephan Wefelscheid ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Adler setzen weiter auf Yannick Proske und verlängern den Vertrag

    • Mannheim – Adler setzen weiter auf Yannick Proske und verlängern den Vertrag
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Adler Mannheim treiben die Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran. Mit Yannick Proske hat nun der achte Spieler seinen Vertrag vorzeitig verlängert. Zuvor konnten die Adler bereits Tom Kühnhackl, Maxi Heim, Hayden Shaw, Matthias Plachta, Dan Renouf, Luke Esposito und Nick Mattinen über die Saison hinaus an sich binden. ... Mehr lesen»

      • Hemsbach – Ausstellung Vlastimil Heinikel in der Galerie im Schloss am 22. Januar

    • Hemsbach – Ausstellung Vlastimil Heinikel in der Galerie im Schloss am 22. Januar
      Hemsbach / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit ihrem neuen Ausstellungsprogramm 2026 unterstreicht die Hemsbacher „Galerie im Schloss“ erneut, wie vielschichtig und kontrastreich zeitgenössische Kunst sein kann. Den Anfang macht am 22. Januar Vlastimil Heinikel aka „Loco“ aus Büdingen, der seine abstrakten Werke unter dem Titel „Farbe als Medium des Ichs – Momente, Fragmente, Bewegung, Stille, Energie, ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Januar 2026
    M D M D F S S
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com