Ludwigshafen – DRK-Kleiderkammer in Ludwigshafen-Oggersheim schließt nach 16 Jahren – Betrieb endet am 28.01.2026

Ludwigshafen / Oggersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Nach 16 Jahren engagierter sozialer Unterstützung beendet der

DRK-Ortsverein Oggersheim-Ruchheim e. V. den Betrieb seiner Kleiderkammer in der Stadtgartenstraße 12-14

zum 28. Januar 2026.

Die Schließung markiert das Ende einer langjährigen Hilfsleistung für bedürftige Menschen im Raum Ludwigshafen und darüber

hinaus.

Die Kleiderkammer war seit ihrer Gründung eine feste Anlaufstelle für Menschen in schwierigen Lebenslagen. Über viele Jahre bot sie gut erhaltene Kleidung, Schuhe und textile Haushaltsgüter zu kleinen Preisen an. Das Projekt war darüber hinaus ein wichtiger sozialer Treffpunkt und wurde ausschließlich durch ehrenamtliches Engagement getragen.

In der Vergangenheit konnte die Kleiderkammer nach einer Brandbedingten Schließung im Jahr 2019 wiedereröffnet werden –

ein Ausdruck der starken lokalen Verbundenheit und Solidarität innerhalb der Gemeinschaft.

„Wir bedauern diese Entscheidung sehr. Sie fällt uns nicht leicht, weil wir wissen, wie wichtig dieses Angebot für viele Menschen war“, erklärt der Vorstand des DRK-Ortsvereins Oggersheim-Ruchheim.

Die Kleiderkammer hat über Jahre hinweg nicht nur Kleidung ausgegeben, sondern war auch an vielen soziale Aktivitäten des Ortsvereins beteiligt.

Mit der Schließung wird es künftig nicht mehr möglich sein, kurzfristig auf Kleidung im Bedarfsfall – etwa im Rahmen des Katastrophenschutzes – zurückzugreifen. Der DRK-Ortsverein weist darauf hin, dass die Aufgabe, Menschen in Notlagen mit

Grundbedarf zu versorgen, weiterhin zentraler Bestandteil der Rotkreuzarbeit bleibt

Wichtige Information für Spender:innen:

Ab sofort nimmt die Kleiderkammer keine Kleiderspenden mehr an. Der DRK-Ortsverein Oggersheim-Ruchheim bedankt sich herzlich bei allen Ehrenamtlichen, Spenderinnen und Spendern sowie den Bürgerinnen und Bürgern,die das Projekt über viele Jahre hinweg unterstützt und getragen haben.

Über den DRK OV Oggersheim-Ruchheim e.V.

Der DRK-Ortsverein Oggersheim-Ruchheim e. V. ist ein fester Bestandteil des Deutschen Roten Kreuzes in Ludwigshafen und engagiert sich seit vielen Jahren für die Menschen in den Stadtteilen Oggersheim und Ruchheim. Die Arbeit des

Ortsvereins wird ausschließlich durch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer getragen.

Zu den zentralen Aufgaben zählen unter anderem der Sanitätsdienst bei Veranstaltungen, die Mitwirkung im Katastrophenschutz, die Unterstützung bei Blutspendeterminen, die Jugendarbeit sowie vielfältige soziale Angebote.

Ziel der Arbeit ist es, Menschen in Not unabhängig von Herkunft, Religion oder sozialem Status zu helfen – stets im Zeichen der Grundsätze des Deutschen Roten Kreuzes: Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit,

Einheit und Universalität.

Quelle: DRK-Ortsverein Oggersheim-Ruchheim e. V

Zuletzt aktualisiert am 13. Januar 2026, 19:50