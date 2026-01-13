Landau – Tragischer Wohnhausbrand in Insheim – 45-Jähriger stirbt an Verletzungen

Landau / Insheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Am 6. Januar 2025 gegen 10:20 Uhr wurde der Brand eines Wohnhauses in der Martin-Luther-Straße in Insheim gemeldet. Ein 45-jähriger Bewohner zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu und erlag diesen inzwischen im Krankenhaus.

Zur Klärung der Brandursache wurde ein Brandsachverständiger eingeschaltet. Gemeinsam mit Ermittlern der Kriminalpolizei Landau besichtigte er die Brandstätte.

Aufgrund der starken Brandzerstörung konnte die Ursache bislang nicht abschließend festgestellt werden. Nach bisherigem Kenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass das Feuer im Erdgeschoss, vermutlich im Wohnzimmer in der Nähe eines Sofas, ausgebrochen ist. Hinweise auf eine Einwirkung Dritter gibt es derzeit nicht.

Das endgültige Gutachten des Brandsachverständigen steht noch aus.

Zuletzt aktualisiert am 13. Januar 2026, 12:38