Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Dienstag, 30.12.2025, wird eine 16-jährige Jugendliche vermisst. Sie hatte am Vortag eine Jugendeinrichtung in Landau verlassen und wurde zuletzt im Landauer Ortsteil Mörlheim gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Nach Angaben der Polizei bestehen Bezüge der Vermissten in den Großraum Ludwigshafen. Trotz umfangreicher polizeilicher Maßnahmen konnte die Jugendliche bislang nicht aufgefunden werden. Daher bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Beschreibung der Vermissten:

etwa 1,65 Meter groß

schulterlange, pinke Haare

bekleidet mit schwarzer Jogginghose, grauem Kapuzenpullover

Schuhe der Marke Nike Air Force in weiß/rosa

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06341 / 287-0 an die Polizei Landau zu wenden. Sollten Sie die Vermisste sehen, behalten Sie sie bitte im Blick und verständigen Sie umgehend über den Notruf 110 die Polizei.

Hinweis der Polizei:

Die Veröffentlichung des Lichtbildes erfolgt ausschließlich zum Zweck der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sobald dieser Zweck entfällt, sind veröffentlichte Bilder – insbesondere in Onlinemedien – aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes zu löschen.

Quelle: Polizeidirektion Landau / MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 13. Januar 2026, 17:45