Hemsbach / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ab dem 19.02.2026 kommt es für ca. 4 Wochen (voraussichtlich bis 14.02.2026) auf dem Radweg „Laudenbacher Weg“ wegen Baumschnitt- und -fällarbeiten angrenzend zum Naturschutzgebiet zu einer Verkehrsbehinderung. Der Weg ist wochentags von 8:00 Uhr – 16:00 Uhr ab dem „Querweg Rohrwiesen“ bis zu den Parkplätzen beim Restaurant „Zum Schäferhund“ voll gesperrt. Die Umleitung führt über den „Querweg Rohrwiesen“ und den „Rohrwiesenweg“ bei der Gaststätte „Zum Hasentreff“. Bitte um Verständnis.
Quelle: Stadt Hemsbach
Zuletzt aktualisiert am 13. Januar 2026, 13:44