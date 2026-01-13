Hemsbach / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit ihrem neuen Ausstellungsprogramm 2026 unterstreicht die Hemsbacher „Galerie im Schloss“ erneut, wie vielschichtig und kontrastreich zeitgenössische Kunst sein kann. Den Anfang macht am 22. Januar Vlastimil Heinikel aka „Loco“ aus Büdingen, der seine abstrakten Werke unter dem Titel „Farbe als Medium des Ichs – Momente, Fragmente, Bewegung, Stille, Energie, Flow…“ präsentiert.

„Bildermacherei“

Für den jungen Künstler ist es die erste Ausstellung überhaupt. Der gebürtige Tscheche kam über eine psychische Erkrankung zur „Bildermacherei“, wie er sein künstlerisches Arbeiten selbst nennt: „Meine Bilder entstehen, dabei vergesse ich Raum und Zeit. Es sind Momentaufnahmen meines Seelenzustandes. Jedes Bild ist ein Teil von mir. Es drückt meine Stimmung in dem Augenblick aus, in dem ich es male: nur diese Sekunde, ein flüchtiger Moment meines Innenlebens – oder auch das Volle, Gesamte, was ich gerade in mir trage, gebannt in Farbe und Kreide auf Leinwand oder Papier“, beschreibt Loco seinen malerischen Prozess.

Keine Titel

Locos Werke tragen keine Titel, da der Betrachtende nicht angeleitet, sondern sich selbst ein Bild machen soll: „Die Menschen selbst sollen frei sein im Denken und Vorstellen, sie dürfen selbst bestimmen, was sie sehen, was sie beim Anschauen spüren.“ Auch signiert Loco seine Arbeiten nicht, sondern macht stattdessen einen Vermerk zu Jahr und Monat auf der Rückseite des Bildes. So kann jeder später selbst bestimmen, wie das Bild hängen wird: „Ich finde es sehr spannend, die abstrakten Bilder ab und zu auf den Kopf zu stellen, im oder gegen den Uhrzeigersinn zu drehen und aufzuhängen.“ Das mag ein bisschen „verrückt“ klingen, und weil viele sagen, seine Bilder seien „verrückt“, wählte Vlastimil Heinikel das Pseudonym Loco.

Wider den Perfektionismus

Den Flow beim Malen beschreibt der Künstler als „etwas Wunderbares, Befreiendes – Perfektionismus hat dann keine Chance mehr.“ Perfektionismus ist jedoch auch gar nicht sein Ziel, denn: „Derjenige, der perfekt ist, kann sich nicht mehr entwickeln. Dann wäre das Leben ganz langweilig. Es würde nichts Neues kommen.“

Zur Ausstellungseröffnung am Donnerstag, den 22. Januar, um 19.00 Uhr, laden der Künstler und die Stadt Hemsbach herzlich in den Gewölbekeller im Rathaus, Schlossgasse 41, ein. Bürgermeister Jürgen Kirchner wird zur Vernissage begrüßen, einführende Worte sprechen Sabine Nickel sowie der Künstler selbst. Die Ausstellung ist dann bis zum 13. März zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen.

Quelle: Stadt Hemsbach

Zuletzt aktualisiert am 13. Januar 2026, 14:21