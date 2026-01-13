Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – CDU-Landtagskandidatin Nicole Huber lädt die Bürgerschaft zum Talk-Thema „Europa entscheidet viel – aber was kommt bei uns vor Ort an?“ ein.

Wie wirken sich europäische Weichenstellungen auf unsere Wirtschaft, unsere Sicherheit und unsere Innovationsfähigkeit aus?

Und welche Rolle spielen Städte und Regionen wie Heidelberg in einem Europa der Zukunft? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt dieser öffentlichen Veranstaltung. Gemeinsam mit der Europaabgeordneten Prof. Dr. Andrea Wechsler wird diskutiert, wie Baden-Württemberg europapolitisch souveräner, wirtschaftlich resilienter und technologisch unabhängiger werden kann – und was dafür konkret zu tun ist.

Ort und Zeit:

Mittwoch, 14. Januar 2026

Beginn: 19:30 Uhr

DAI Heidelberg | Großer Saal, Sofienstraße 12, 69115 Heidelberg

Ablauf:

• 19:30 Uhr Begrüßung durch Nicole Huber, CDU-Landtagskandidatin für Heidelberg

• ca. 19:45 Uhr Impulsvortrag von Prof. Dr. Andrea Wechsler, MdEP

• ab ca. 20:15 Uhr Diskussion mit dem Publikum (Moderation: Nicole Huber)

• 21:00 Uhr Ende der Veranstaltung

Andrea Wechsler vertritt Baden-Württemberg im Europäischen Parlament und ist Mitglied im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie (ITRE). In ihrem Impuls wird sie darstellen, wie europäische Politik in den Bereichen Wirtschaft, Energie, Technologie und Sicherheit wirkt – und warum regionale Verantwortung in Europa wichtiger ist denn je.

Quelle: CDU-Landtagskandidatin Nicole Huber

Zuletzt aktualisiert am 13. Januar 2026, 14:48