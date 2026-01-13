Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Auf der Speyerer Straße (B 535) kommt es am Dienstag, 20. Januar 2026, zwischen 9 und 12 Uhr zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Grund sind Arbeiten eines privaten Übertragungsnetzbetreibers zum Abbau einer Hochspannungsleitung. Dabei müssen unter anderem Zugseile eingezogen werden. In diesem Zeitraum wird daher aus Sicherheitsgründen der Verkehr vor Ort anders geleitet:

• Im Kreuzungsbereich B 535/Speyerer Straße wird der Autoverkehr für die Dauer der Arbeiten über mobile Ampeln geleitet.

• Außerdem sind während der Maßnahme mehrere gleichzeitige Vollsperrungen aller Fahrspuren erforderlich. Diese dauern jeweils rund fünf Minuten, anschließend wird der Verkehr wieder freigegeben.

Eine durchgehende Sperrung der Straße ist nicht vorgesehen.

Keine Umleitungen – mit Wartezeiten ist zu rechnen

Aufgrund der sehr kurzen Sperrzeiten werden keine Umleitungen eingerichtet. Verkehrsteilnehmende müssen dennoch mit kurzfristigen Wartezeiten und Rückstaus rechnen, insbesondere auf der stark frequentierten Bundesstraße. Zur Regelung des Verkehrs werden an den betroffenen Stellen mobile Ampeln eingesetzt.

Autofahrer sollten mehr Zeit einplanen

Wer die Speyerer Straße im genannten Zeitraum nutzen muss, sollte zusätzliche Fahrzeit einplanen oder – wenn möglich – auf andere Routen ausweichen. Fußgängerinnen, Fußgänger und Radfahrende werden gebeten, die Beschilderung und die Hinweise des eingesetzten Personals zu beachten.

Weitere städtische Baumaßnahmen mit Auswirkungen auf den Verkehr sind hier zu finden: www.heidelberg.de/baustellen.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 13. Januar 2026, 21:08