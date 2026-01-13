Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Durch innere Achtsamkeit erfahren die Teilnehmenden, wie ihr Körper sich ihnen mitteilt und ihnen bisher unbewusste Signale verständlich werden. Focusing kann als Unterstützung bei Entscheidungsfindungen, beim Auflösen von Blockaden, bei der Vorbereitung auf anspruchsvolle Aufgaben sowie in Konfliktsituationen helfen. Bei diesem Wochenend-Seminar mit der ausgebildeten Focusing-Begleiterin Annett Heide am 17. und 18. Januar werden den Teilnehmenden die sechs Focusing-Schritte vermittelt. Eine Anmeldung ist bis 14. Januar bei der Volkshochschule Heidelberg unter 06221/911911 oder www.vhs-hd.de erforderlich.
Ort: vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg.
Quelle: Volkshochschule Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 13. Januar 2026, 13:55