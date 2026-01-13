Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Kastanienplatz im Stadtteil Pfaffengrund wurde in den vergangenen Wochen instandgesetzt und optisch aufgewertet. Der Impuls zu der Aufwertung kam aus den Reihen des Bezirksbeirats Pfaffengrund – mit dem Wunsch nach einer sichtbaren Aufwertung und dem Ziel, einen attraktiveren Ort der Begegnung und des Verweilens zu schaffen.

Aufgrund der aktuellen Haushaltsituation der Stadt Heidelberg wurde der Platz nicht neu geplant, sondern im Bestand saniert. Im Zuge der Arbeiten wurden die zur Parkplatzbegrenzung dienenden Waschbetonwürfel abgebaut, gereinigt, neu fundamentiert und wieder ausgerichtet. Zudem wurde der Platzbelag aus feinem Kies und Split (wassergebundene Wegefläche) erneuert. Ein Pflastersteinband fast den Bereich nun optisch ein. An den neuen Bankstandorten sowie am Standort eines neuen Mülleimers wurden Pflasterflächen hergestellt.

Die Maßnahme wurde vom Landschafts- und Forstamt in Eigenregie und mit vorhandenen Eigenmitteln durchgeführt. Gleichzeitig nutzte die Stadt Heidelberg die Arbeiten gezielt als Ausbildungsbaustelle: Auszubildende im Garten- und Landschaftsbau konnten hier unter Anleitung verschiedene Arbeitsschritte und Arbeitsbereiche praxisnah abdecken. Die rund sechswöchigen Arbeiten wurden Ende 2025 abgeschlossen.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 13. Januar 2026, 21:29