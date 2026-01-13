Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In Kooperation mit dem Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg und dem Rainbow Cities Network lädt das Queerfeministische Kollektiv Heidelberg zu einem „Open Call“, einem offenen Aufruf, für die Kunstausstellung „(Un)Sichtbar Bi+“ ein. Ziel der Ausstellung ist es, die vielfältigen Lebensrealitäten von bi- und pansexuellen Menschen sichtbar zu machen sowie ihre Perspektiven innerhalb und außerhalb der Queer-Community stärker in den Fokus zu rücken. Künstler*innen sind eingeladen, sich bis zum 10. Februar 2026 mit Beiträgen beim Queerfeministischen Kollektiv Heidelberg per E-Mail an info@queerfemkollektiv.de zu bewerben. Die Ausstellung ist für Ende Februar in Heidelberg geplant. Das ausgewählte Gewinner*innenbild wird zudem als Heidelberger Beitrag Teil der diesjährigen Rainbow Cities Ausstellung zum Internationalen Tag gegen Queerfeindlichkeit am 17. Mai 2026 unter dem Motto „Bi+ Visibility and Pride“. Weitere Informationen und Kontaktdaten unter www.heidelberg.de/lsbtiq
Quelle: Stadt Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 13. Januar 2026, 21:23