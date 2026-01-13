Edenkoben – Türkisfarbene Verfärbung im Modenbach: Polizei ermittelt am Rückhaltebecken in Edesheim

Edesheim / Edenkoben / südliche Weinstraße – Eine auffällige türkisfarbene Verfärbung des Wassers im Bereich des Rückhaltebeckens des Modenbachs an der Ludwigstraße in Edesheim beschäftigt derzeit die Polizei und weitere zuständige Behörden. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Verfärbung bereits am 11. Januar 2026 festgestellt und gemeldet.

Unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls wurden Wasserproben entnommen, um mögliche Ursachen der Verunreinigung zu klären. Die Auswertung der Proben sowie die weiteren Ermittlungen dauern aktuell noch an. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine gesicherten Erkenntnisse über die Herkunft oder Zusammensetzung der Verfärbung vor.

Um den Sachverhalt vollständig aufzuklären, bitten die Ermittler um die Mithilfe der Bevölkerung.

Polizei bittet um Hinweise

Personen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Modenbachs oder des Rückhaltebeckens gemacht haben oder Angaben zur möglichen Ursache der Verfärbung machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Edenkoben zu melden. Hinweise nimmt die Dienststelle unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Die Behörden weisen darauf hin, dass der Schutz von Gewässern eine hohe Priorität hat und möglichen Umweltverstößen konsequent nachgegangen wird.

Zuletzt aktualisiert am 13. Januar 2026, 09:19