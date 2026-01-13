Brühler Neujahrsempfang am 25. Januar 2026!

Brühl / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bürgermeister Dr. Ralf Göck lädt am 25.01.2026 interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger zum traditionellen Neujahrsempfang der Gemeinde Brühl in die Festhalle ein. Bei einem kleinen Umtrunk wird Bilanz über das vergangene Jahr gezogen und die Projekte und Planungen für das neue Jahr erläutert.

Es werden etwa 250 Gäste zu dem einstündigen Stehempfang mit anschließendem Plausch bei einem Glas Sekt erwartet. Einlass ist um 10.30 Uhr, Beginn um 11.00 Uhr. Das musikalische Rahmenprogramm gestaltet diesmal Made4music.

Unter www.bruehl-baden.de entnehmen sie bitte die aktuellen Informationen.

Quelle: Stadt Brühl

Zuletzt aktualisiert am 13. Januar 2026, 13:49