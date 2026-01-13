Bruchsal – 13-jähriger vermisst – Öffentlichkeitsfahndung

Karlsruhe (ots) – Seit Dienstagmorgen, 13.01.2026, wird der 13-jährige Erik K. aus Bruchsal vermisst. Der Junge verließ gegen 7 Uhr wie gewohnt das elterliche Wohnhaus, um zur Schule zu fahren. Dort kam er jedoch nicht an. Seither ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

Nach bisherigen Ermittlungen aus dem Umfeld soll der 13-Jährige beabsichtigt haben, mit dem Fahrrad in Richtung Sizilien zu fahren. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Jugendlichen.

Beschreibung des Vermissten:

etwa 175 Zentimeter groß

kurzgeschnittene, dunkelblonde Haare

bekleidet mit schwarzer Jacke

schwarz-silberne Sportschuhe der Marke Nike

unterwegs mit einem schwarz-roten Mountainbike der Marke Ghost

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise zum Aufenthaltsort des Jungen oder zu seinem Verbleib nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 / 666-5555 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 13. Januar 2026, 23:07