Biblis – Raub an der Haustür: Unbekannte schlagen Mann nieder und fliehen mit Handy

Biblis / Südhessen (ots) Unter einem Vorwand klingelten zwei bislang unbekannte Männer am Montagabend (12.01.) gegen 21 Uhr an der Haustür eines 42-Jährigen in der Darmstädter Straße. Als der Mann öffnete, schlugen die Täter auf ihn ein und raubten anschließend sein Mobiltelefon. Danach flüchteten sie mit der Beute vom Tatort.

Einer der Tatverdächtigen ist zwischen 40 und 50 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur. Er trug eine schwarze Jacke, blaue Jeans und eine schwarze Wollmütze. Sein Komplize ist 30 bis 40 Jahre alt, ähnlich groß, athletisch gebaut und hat kurze, hellblonde Haare. Bekleidet war er mit einer College-Jacke mit Jeansstoff im Brustbereich, hellen Jeans sowie grau-blauen Sportschuhen.

Die Kriminalpolizei Heppenheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06252/7060.

Zuletzt aktualisiert am 13. Januar 2026, 11:27