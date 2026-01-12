Wiesloch – Schuhsammelaktion 2025/2026 der Kolpingsfamilien am 17.01.2026

Wiesloch / Metrop – olregion Rhein-Neckar. Aus Anlass des Kolpinggedenktags findet die mittlerweile zehnte bundesweite Schuhsammelaktion zugunsten der KOLPING INTERNATIONAL Foundation statt. Nach den großen Erfolgen der vergangenen Jahre beteiligt sich die Kolpingsfamilie Wiesloch wieder an der Sammelaktion „Mein Schuh tut gut!“. Bundesweit wurden in den letzten Jahren schon über 1,8 Millionen Paar Schuhe gesammelt.

Fast jeder von uns hat zu Hause Schuhe, die nicht mehr getragen werden, aber noch in einem guten Zustand sind. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, diese Schuhe zu spenden und damit etwas Gutes zu tun. Die Kolpingsfamilie Wiesloch sammelt gebrauchte, gut erhaltene Schuhe am Samstag, den 17. Januar 2026, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr im Gemeindehaus St. Laurentius, Schloßstraße 1, 69168 Wiesloch.

Da die Schuhe noch weitergetragen werden sollen, ist es hilfreich, dass sie paarweise verbunden und nicht beschädigt oder stark verschmutzt sind.

Nach Abschluss der Aktion werden die gesammelten Schuhe in Sortierwerken der Kolping Recycling GmbH sortiert und vermarktet. Der gesamte Erlös der bundesweiten Aktion kommt der KOLPING INTERNATIONAL Foundation zugute. Ziel der Stiftung ist z. B. die Förderung von Berufsbildungszentren, von Jugendaustausch und internationalen Begegnungen, Sozialprojekten und religiöser Bildung.

Nähere Informationen im Internet zu dieser Aktion unter www.kolping.de/meinschuhtutgut und zur Kolpingsfamilie Wiesloch unter www.vor-ort.kolping.de/kolpingsfamilie-wiesloch

Quelle: Kolpingsfamilie Wiesloch

Zuletzt aktualisiert am 12. Januar 2026, 08:58