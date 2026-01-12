Weinheim – Wasserrohrbruch im Ortsteil Sulzbach – Feuerwehr pumpt Keller aus

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstagmorgen gab es aufgrund eines Wasserrohrbruchs einen Wassereintritt in einem Keller in der Schillerstraße im Ortsteil Sulzbach. Die Feuerwehrabteilung Sulzbach kümmerte sich um das Wasser und die Stadtwerke Weinheim um den Rohrbruch.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der gesamte Kellerbereich auf einer Fläche von rund 50 Quadratmetern etwa 15 Zentimeter unter Wasser. Die Einsatzkräfte der Weinheimer Feuerwehrabteilung Sulzbach entfernten das eingedrungene Wasser mit einer Tauchpumpe sowie zwei Wassersaugern.

Zur Schadensbegrenzung stellten die Stadtwerke Weinheim die Wasserversorgung für den betroffenen Straßenzug zwischen Bergstraße und Goethestraße ab. Nach dem Absperren der Wasserleitung und dem Abschluss der Pumparbeiten konnte der Einsatz beendet werden. Die Stadtwerke Weinheim übernahmen direkt im Anschluss die Reparatur des Rohrbruchs.

Personen wurden nicht verletzt. Zur Schadenshöhe liegen keine Angaben vor.

Quelle/Foto: Feuerwehr Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 12. Januar 2026, 09:02