Weinheim – Der Blütenweg ruft wieder ab April

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 12. April lädt die Blühende Bergstraße wieder zur Erlebniswanderung ein – Diesmal zwischen Sulzbach und Laudenbach.

Weinheim. Es gibt die sprichwörtlichen „Blühenden Landschaften“ tatsächlich, nämlich an der Bergstraße. Gehegt, gepflegt, geschützt und manchmal auch inszeniert vom Verein Blühende Bergstraße, der sich der Erhaltung der Kulturlandschaft verschrieben hat. Jährlich laden die Veranstalter, nämlich die Projektgemeinden und der Verein „Blühende Bergstraße“, im Frühjahr zum Blütenwegfest ein: dieses Mal am Sonntag, 12. April, von 11 Uhr bis 17 Uhr. Erwartet werden rund 70 Stände zum Erleben und Genießen, mit Informationen und Gesprächspartnern, Projekten und Aktionen, Kinderprogramm, Musik und viel guter Laune.

Zur besten Blütenzeit steht diesmal der rund acht Kilometer lange Streckenabschnitt zwischen Laudenbach kurz vor der Grenze zu Hessen und dem nördlichen Weinheimer Ortsteil Sulzbach im Fokus. Entlang der Strecke, die sich mit Blickkontakt in die Ebene am Bergstraßenhang entlang schlängelt, grasen Ziegen, Esel, Schafe und Rinder. Bienen summen. Menschen, die sich der blühenden Bergstraße widmen, gewähren spannende Einblicke in ihre Projekte, die dem Erhalt der vielfältigen Kulturlandschaft dienen: In der es wieder Wiesen, Weinberge und Obstbäume gibt, wo selten gewordene Pflanzen wachsen und blühen, in der Biotope und die charakteristische Bergstraßenlandschaft erhalten bleibt. Und alles verbindet der Blütenweg, der Wanderweg, der so aussieht, wie er heißt. Darauf findet auch traditionell das Blütenwegfest statt, das von rund 10 000 Menschen besucht wird. Es gehört zu den größten Natur-Veranstaltungen der Region.

Am besten beginnt man die Tour an einem der drei Begrüßungsstände als Einstiegspunkt; je einer befindet sich in Sulzbach in Hemsbach und in Laudenbach. Dort können sich die Frühlingswanderer mit Infomaterial für den Veranstaltungstag und den weiteren, selbst gewählten Weg eindecken. Und für Kinder gibt es dort die Teilnahmescheine für das traditionelle „Blütensammeln“ als Gewinnspiel.

Die Strecke ist aus beiden Richtungen attraktiv. Für die Rückfahrt kann man jeweils die Regionalbahn oder die S-Bahn nutzen, die an der Bergstraße fast durchgängig etwa im Halbstundentakt fährt. Zwischen Hemsbach, Sulzbach und Weinheim verkehrt außerdem die Buslinie 631, die primär Besuchern aus Weinheim Nordstadt sowie Sulzbach West und Hemsbach West empfohlen wird.

Alle Menschen, die sich für die Region und die Natur interessieren, werden interessante Angebote finden. Die Fortschritte bei der Landschaftspflege und –gestaltung entlang des Blütenwegs werden vorgestellt und erklärt. Tiere als nützliche Helfer der Landschaftspflege freuen vor allem die Kinder. Überhaupt wird der Blütenweg beim Fest zu einem Erlebnisweg für Kinder mit Spiel, Spaß und Spannung, Die regionalen Genüsse entlang der Strecke sind alleine schon die Strecke wert: Wildspezialitäten, seltene Biersorten, Honig, Bergstraßenweine, Liköre und Schnäpse. Und es sind Wandermusiker dabei, die Stimmung verbreiten, sowie auch eine Gruppe mit Harfenmusik, die an einem idyllischen Platz zum Lauschen einladen wird.

Veranstaltungsflyer werden ab Ende Februar in den Rathäusern und in den Tourist-Infos der Kommunen der Bergstraße ausliegen, auf denen die Wegstrecke, das Veranstaltungsangebot und weitere wichtige verzeichnet sind. Alle Infos auch unter www.bluehende-bergstrasse.de/bluetenwegfest.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 12. Januar 2026, 10:30