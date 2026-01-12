Viernheim – Vorlesen für die Kleinsten mit den „Bücherzwergen“ Vorlesen, Singen und Basteln für Kinder von 1 bis 3 Jahren

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch, 28. Januar, von 15 bis 15:45 Uhr lädt die Stadtbibliothek erneut zur beliebten Veranstaltungsreihe „Bücherzwerge“ ein. Beim ersten Termin im neuen Jahr dreht sich alles um das Thema „Winter“ mit Schnee, Eis und Tieren, die auf Futtersuche sind. In gemütlicher Atmosphäre wird das Bilderbuchkino „Fünf Nüsse für Eichhörnchen“ von Henrike Wilson gezeigt. Die Geschichte erzählt von den Herausforderungen des kleinen Eichhörnchens auf der Suche nach seinen Wintervorräten. Im Anschluss wird gemeinsam gesungen, gemalt und gebastelt – passend zur winterlichen Stimmung. Eingeladen sind Eltern, Großeltern oder andere Begleitpersonen mit Kindern im Alter von 1 bis 3 Jahren, um gemeinsam die Welt der Bücher zu entdecken. Ziel der Veranstaltungsreihe ist es, die Freude am Lesen frühzeitig zu wecken und Bücher als festen Bestandteil kindlicher Erfahrungswelten zu etablieren. Gerade für die Jüngsten bieten solche Vorleseangebote einen spielerischen Zugang zur Sprache und stärken die Beziehung zu Büchern schon im frühen Alter. Um Voranmeldung mit Altersangabe des Kindes wird gebeten. Telefonisch unter 06204 – 988 450 oder per E-Mail an stadtbibliothek@viernheim.de.

Quelle

Stadt Viernheim

Zuletzt aktualisiert am 12. Januar 2026, 10:35