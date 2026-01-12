Viernheim – Engagement im Fokus – Stadtmagazin 2026 veröffentlicht

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Mittelteil wieder mit beliebtem Veranstaltungskalender.

Wie vielfältig ehrenamtliches Engagement in Viernheim gelebt wird, zeigt das neue „Stadtmagazin 2026 – Engagement in Viernheim“, das jetzt in seiner zweiten Ausgabe erschienen ist. Das Ehrenamtsmagazin wurde – wie schon im Vorjahr – exklusiv beim städtischen Neujahrsempfang vorgestellt und steht ab sofort unter www.viernheim.de/stadtmagazin sowie über die ViernheimApp auch digital zur Verfügung. Gedruckte Exemplare liegen im Alten und Neuen Rathaus zur Mitnahme aus.

Rückblicke, Einblicke und Ausblicke auf 52 Seiten

Das Stadtmagazin, das seit 2025 den früheren Infobrief ersetzt, bietet auf 52 Seiten Einblicke in das vielfältige ehrenamtliche Geschehen des vergangenen Jahres und richtet zugleich den Blick nach vorn. Vorgestellt werden Projekte, Veranstaltungen und Beteiligungsprozesse die zeigen, wie Engagement in Viernheim gelebt wird – vom „Monat des Ehrenamts“, der E-Rikscha, über den Sportentwicklungsplan bis zur Anerkennungsveranstaltung für junge ehrenamtlich Engagierte oder dem Beteiligungsprozess um die künftige Nutzung dreier katholischer Kirchengebäude.

Neu: Ehrenamtliche im Gespräch

Erstmals kommen auch engagierte Bürgerinnen und Bürger in ausführlichen Interviews im Magazin selbst zu Wort. Dieses neue redaktionelle Format bringt persönliche Perspektiven ein und macht sichtbar, was Menschen bewegt, wenn sie sich für ihre Stadt einsetzen. So berichtet Reinhard Hölscher über sein Engagement bei den „Vernemer Putzhelden“, Ina Dewald stellt den Kulturpass als Beitrag zur kulturellen Teilhabe vor und Dr. Stefanie Roth spricht über den „Viernheimer Appell“ als Zeichen für demokratische Haltung und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ergänzt wird das Magazin durch den bewährten Veranstaltungskalender im Mittelteil, der einen kompakten Überblick über wichtige Termine für das Ehrenamt im Jahr 2026 bietet.

Mit der Publikation will die Stadtverwaltung nicht nur informieren, sondern auch sichtbar machen, was bürgerschaftliches Engagement bewirkt und was es braucht, damit es gelingt. In seinem Vorwort dankt Bürgermeister Matthias Baaß allen, die sich in Viernheim engagieren – sichtbar oder im Hintergrund, regelmäßig oder punktuell. „Sie machen den Unterschied.“

Das Stadtmagazin 2026 bietet Interessierten vielfältige Einblicke in das Ehrenamt vor Ort und steht ab sofort gedruckt an den Eingängen im Alten und Neuen Rathaus, über die ViernheimApp sowie online unter www.viernheim.de/Stadtmagazin zur Verfügung.

Quelle: Stadt Viernheim

Zuletzt aktualisiert am 12. Januar 2026, 13:42