Südliche Weinstraße – Zwei Bundeswehrübungen im Landkreis

Südliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Diesmal in den Verbandsgemeinden Bad Bergzabern, Edenkoben und Offenbach.
Die Bundeswehr hat die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße darüber informiert, dass sie von Mittwoch, 4. Februar, bis Samstag, 7. Februar, sowie von Montag, 16. Februar, bis Freitag, 20. Februar, zwei Übungen auf dem Gebiet des Landkreises Südliche Weinstraße abhalten wird. Insgesamt werden 75 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz sein, vorwiegend in den Verbandsgemeinden Bad Bergzabern, Edenkoben und Offenbach. Angekündigt ist auch, dass die Truppe dabei mit 20 Fahrzeugen üben wird.
Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstrasse
Zuletzt aktualisiert am 12. Januar 2026, 13:44