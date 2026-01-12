Sinsheim – TSG Hoffenheim verlängert mit Lúkas Petersson

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den ursprünglich bis zum 30. Juni 2027 datierten Vertrag mit Torhüter Lúkas Petersson vorzeitig verlängert. Der 21 Jahre alte Keeper gehört seit der Saison 2024/25 fest zum Bundesliga-Kader der Kraichgauer, agiert dort als dritter Torhüter und gleichzeitig als Stammtorwart der U23 in der 3. Liga.

„Lúkas hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Entwicklung genommen und zeigt kontinuierlich starke Leistungen. Dies gelingt ihm sowohl im täglichen Training der Profimannschaft, als auch auf dem herausfordernden Niveau in den Spielen der 3.Liga“, sagt Paul Pajduch, Technischer Direktor der TSG. „Er arbeitet beständig an sich, bringt eine starke Persönlichkeit mit und überzeugt trotz seines jungen Alters durch seine Ruhe und Spielintelligenz. Lúkas hat sich in unserem Torwartteam etabliert und spielt zudem in unserer U23 eine wichtige Rolle. Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir unseren gemeinsamen Weg weiterhin gehen werden.“

Der Sohn des isländischen Handballprofis Alexander Petersson wurde in Düsseldorf geboren. Als die Karriere seines Vaters ihn zu den Rhein-Neckar Löwen führte, ging es auch für Petersson sportlich voran: 2015 wechselte der großgewachsene Torwart im Alter von elf Jahren in die TSG-Akademie. Er ist ein weiteres Musterbeispiel für unseren TSG-Weg vom Kinderperspektivteam in den Profikader.

Für die U23 der TSG kommt Petersson bereits auf 47 Einsätze, davon 16 ohne Gegentor. In der laufenden Saison stand er bereits 15-mal in der 3. Liga zwischen den Pfosten. Zuvor absolvierte er 15 Spiele in der U19-Bundesliga sowie 5 Einsätze in der U17-Bundesliga.

Auf internationaler Ebene bringt Petersson zusätzlich wertvolle Erfahrung mit: Für die isländischen Nachwuchsnationalmannschaften bestritt er bislang 27 Einsätze im Trikot seines Heimatverbandes.

Mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung bindet die TSG Hoffenheim ein vielversprechendes Torwart-Talent langfristig an den Club.

Quelle TG Hoffenheim

Zuletzt aktualisiert am 12. Januar 2026, 18:44