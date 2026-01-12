Sinsheim – Lion Budraß als VOLT-Direktkandidat für Wahlkreis 41 – Sinsheim zugelassen

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Kein ‘weiter so’ mehr: Lion Budraß will Klima-, Energie- und Gesundheitspolitik neu denken.

Heidelberg 09.01. 2026 – Lion Budraß hat offiziell die Zulassung als Direktkandidat zur Landtagswahl erhalten. „Jetzt beginnt der eigentliche Teil des Wahlkampfs“, so Budraß.

„Ich freue mich darauf, mit den Menschen im Wahlkreis darüber ins Gespräch zu kommen, wie wir Baden-Württemberg zukunftsfähig, sozial gerecht und widerstandsfähig aufstellen können.“

Im Zentrum seiner Kandidatur stehen Klima-, Energie- und Gesundheitspolitik. „Gerade in diesen Bereichen sehen wir seit Jahren ein Zögern und politischen Flickenteppich, obwohl die Lösungen längst auf dem Tisch liegen“, erklärt Budraß. Andere europäische und deutsche Regionen zeigten bereits, wie eine konsequente Energiewende und eine moderne Gesundheitsversorgung funktionieren können. „Diese Erfahrungen müssen wir endlich auch hier nutzen.“

Volt setzt dabei unter anderem auf den beschleunigten Ausbau von Wind- und Solarenergie, klare und faire Flächenziele für Kommunen, stärkere Investitionen in Stromnetze und Speichertechnologien sowie mehr Bürgerbeteiligung bei Energieprojekten. Gleichzeitig fordert die Partei eine stabile, wohnortnahe Gesundheitsversorgung, unter anderem durch den Ausbau interdisziplinärer Gesundheitszentren, bessere Arbeitsbedingungen für medizinisches Personal und eine stärkere Verzahnung von Prävention, ambulanter und stationärer Versorgung.

Ein bloßes ‚Weiter so‘ sei angesichts der Klimakrise, steigender Energiekosten und eines zunehmend überlasteten Gesundheitssystems keine Option mehr, betont Lion Budraß.

Sein Ziel sei es, eine sozial gerechte Energie- und Gesundheitswende umzusetzen, die Versorgungssicherheit schafft, Kosten langfristig senkt und die Lebensqualität im ganzen Land verbessert.

Über Lion Budraß

Lion Budraß ist 31 Jahre alt, arbeitet im Innenvertrieb und lebt in Heidelberg-Kirchheim.

Als Direktkandidat von Volt im Wahlkreis 41 Sinsheim setzt er sich für evidenzbasierte Politik, nachhaltige Entwicklung und eine stärkere europäische Zusammenarbeit auf

Landesebene ein.

Über Volt:

Volt ist eine paneuropäische politische Bewegung, die sich für ein vereintes, zukunftsfähiges Europa einsetzt. Mit einer Politik, die auf Innovation, Nachhaltigkeit und sozialer Gerechtigkeit basiert, setzt Volt auf konkrete Lösungen, die auf europäische Best-Practice-Beispiele zurückgreifen und auf nationale Gegebenheiten übertragen werden. Volt tritt für eine moderne, weltoffene Gesellschaft ein, in der die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam und ohne ideologische Blockaden angegangen werden.

Quelle: Volt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 12. Januar 2026, 10:14