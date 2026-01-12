Schifferstadt – Informationsveranstaltung zum Umbau des Bahnhofsvorplatzes

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Herzliche Einladung an alle Bürgerinnen und Bürger. Infoveranstaltung findet am 29.01.2026 statt.

Als einladendes „Tor zur Innenstadt“ soll der Bahnhofsvorplatz zukünftig Bürgerinnen, Bürger und auch Gäste in Schifferstadt herzlich willkommen heißen. Ziel ist ein freundlicher, grüner und vielfältiger Platz.

Bevor die beiden Entwürfe finalisiert werden, möchte Bürgermeisterin Ilona Volk alle Bürgerinnen und Bürger einladen, sich aktiv zu beteiligen sowie Ideen, Wünsche und Anregungen einzubringen. Die Informationsveranstaltung findet am Donnerstag, 29. Januar um 19 Uhr im Casino der ehemaligen Bereitschaftspolizei statt. Die Zufahrt erfolgt über die Robert-Schumann-Straße.

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 12. Januar 2026, 13:19