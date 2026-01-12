Rimbach – Altkleidercontainer in Brand gesteckt – Kripo sucht Zeugen

Rimbach/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitagabend (09.01.) kam es zum Brand eines Altkleidercontainers auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Staatsstraße. Zeugen alarmierten gegen 20.50 Uhr die Polizei und meldeten den Brand. Das Feuer konnte anschließend rasch mittels Feuerlöscher gelöscht werden. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 700 Euro. Zeugen beobachteten zuvor mehrere Jugendliche im dortigen Bereich.

Die drei bis fünf Jugendlichen waren 13 bis 14 Jahre, höchstens 16 Jahre alt. Einer von ihnen war für sein

Alter auffallend groß. 1,85 bis 1,90 Meter und dünn. Er hatte längere,

„wuschelige“, blonde Haare und trug eine weite Jeans und eine olivgrüne Jacke.

Er stach durch sein besonders lautstarkes Auftreten hervor. Einer seiner

Begleiter war deutlich kleiner.

Dieser Unbekannte war etwa 1,65 Meter groß,

hatte dunkle, kurze Haare und ein südländisches Erscheinungsbild. Er war schwarz

gekleidet.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Brand aufgenommen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf die Identität der Jugendlichen geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) in Verbindung zu setzen. Telefonnummer: 06252/706-0.

Polizeipräsidium Südhessen

Zuletzt aktualisiert am 12. Januar 2026, 14:26