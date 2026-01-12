Rhein-Pfalz-Kreis – Spielenachmittag im Aquabella Mutterstadt

Rhein-Pfalz-Kreis / Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar. Spaß und Action für die ganze Familie: Das Freizeitbad Aquabella Mutterstadt veranstaltet am Sonntag, 18. Januar, von 12 bis 17.30 Uhr einen Spielenachmittag. Die Besucherinnen
und Besucher können sich auf Laufmatten, Basketball, Tauchspielen, Matten und Poolnudeln im Lehrschwimmbecken freuen und im Sportbecken mit einer riesigen aufblasbaren Krake austoben. Das Bahnenschwimmen im Sportbecken ist an diesem Tag
von 9 bis 11 Uhr möglich.
