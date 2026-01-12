  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

12.01.2026, 9:07 Uhr

Neustadt/Weinstraße – Berauscht auf dem Fahrrad unterwegs…

Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. … war am 11.01.2026 gegen 17:30 Uhr ein 40-jähriger Neustadter, als er in der Maximilianstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Von dem Mann ging starker Atemalkoholgeruch aus. Ein entsprechender Vortest erbrachte einen Promillewert von 1,65 Promille. Ferner konnte eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel nicht ausgeschlossen werden. Daher wurde das Fahrrad sichergestellt und dem Mann eine Blutprobe entnommen. Nun kommt auf diesen ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert. Ein Bekannter des Mannes beabsichtigte das Fahrrad zu übernehmen, jedoch konnte bei diesem festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von Cannabis steht. Dies räumte der potenzielle Abholer auch ein, weshalb diesem das Rad nicht übergeben werden konnte.

Quelle
Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 12. Januar 2026, 09:07

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Ludwigshafen – Einbruch in Fleischhandel – Zeugen gesucht

    • Ludwigshafen – Einbruch in Fleischhandel – Zeugen gesucht
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag (11.01.2026) kam es zwischen 18:50 Uhr und 19 Uhr zu einem Einbruch bei einem Großfleischhandel im Hedwig-Laudien-Ring (Industriegebiet Oggersheim). Auf einer Videoüberwachung waren zwei maskierte Täter zu sehen. Vermutlich wurden diese durch die alarmierte Polizei bei ihrer Tat gestört. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Die Täter verursachten durch ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Innovative Polyamid-Materialien von BASF erfüllen neue Anforderungen der E-Mobilität

    • Ludwigshafen – Innovative Polyamid-Materialien von BASF erfüllen neue Anforderungen der E-Mobilität
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – BASF überträgt bewährte Prüfmethoden auf Hydrolyse-Lagerung und nutzt Arrhenius-Analysen, um Lebensdauern zuverlässig vorherzusagen. Glasfaserverstärkte, halogenarme Ultramid®-Type erfüllt Anforderungen bis weit über 100.000 Stunden. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Ludwigshafen am Rhein, 12. Januar 2026 – Mit der Weiterentwicklung der E-Mobilität steigen die Anforderungen an die Alterungsbeständigkeit von Kunststoffen im Kontakt mit Chemikalien ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Phantastische Tiere – Begleitprogramm zur Sonderausstellung „Glasmenagerie“

    • Mannheim – Phantastische Tiere – Begleitprogramm zur Sonderausstellung „Glasmenagerie“
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Reiss-Engelhorn-Museen bieten im Januar ein abwechslungsreiches Begleitprogramm zu ihrer aktuellen Sonderausstellung „Glasmenagerie“ an. Die Schau vereint Werke der polnischen Bildhauerin Marta Klonowska. Diese erweckt mit ihren gläsernen Skulpturen Tiere und Fabelwesen zum Leben, die seit Jahrhunderten auf Gemälden und Grafiken nur eine Nebenrolle spielen. Bei ihr werden sie zu ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Betrug mittels falscher Identität auf Social Media

    • Ludwigshafen – Betrug mittels falscher Identität auf Social Media
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag (06.01.2026) entdeckte ein 28-Jähriger über „Facebook Marketplace“ eine Küche zum Verkauf und kontaktierte daraufhin den Verkäufer. Nachdem sich die Kommunikation auf den Messenger-Dienst „WhatsApp“ verlagerte, erhielt der Kaufinteressent auf eigenen Wunsch ein Foto des Personalausweises sowie des Ausweisinhabers zwecks Authentifizierung. Die geforderte Anzahlung in Höhe von 150 Euro überwies der 28-jährige ... Mehr lesen»

      • Rheinland-Pfalz – Beschäftigte machen Druck vor zweiter Verhandlungsrunde: Warnstreiks in Kaiserslautern und Mainz am 13. und 14. Januar

    • Mainz / Kaiserslautern / Metropolregion Rhein-Neckar news – In der Tarifrunde der Länder erhöhen die Beschäftigten in Rheinland-Pfalz den Druck auf die Arbeitgeber. Am Dienstag, 13. Januar 2026, findet in Kaiserslautern auf dem Schillerplatz ein Warnstreik statt. Aufgerufen sind alle Tarifbeschäftigten des ver.di Bezirk Pfalz. Am Mittwoch, 14. Januar 2026, ruft ver.di Mittelrhein außerdem die ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Termine 1. – 28. Februar 2026 an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst

    • Veranstaltungen der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim. Termine 1. – 28. Februar 2026 INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Im Folgenden finden Sie die Termine im Überblick für den Monat Februar (Stand: 12.01.2026). Bitte beachten Sie, dass Änderungen vorbehalten sind! Informationen zu den Veranstaltungen sowie aktuelle Meldungen finden Sie unter www.muho-mannheim.de. Staatliche Hochschule für Musik ... Mehr lesen»

      • Sinsheim / Speyer – IMAX-Dokumentarfilm gratis – Winterwochen in den Technik Museen

    • Sinsheim / Speyer – IMAX-Dokumentarfilm gratis – Winterwochen in den Technik Museen
      Speyer / Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Während draußen noch Eiskristalle auf den Feldern glitzern und der Frühling in weiter Ferne scheint, gehen die großen und kleinen Besucher in den Technik Museen Sinsheim Speyer auf Entdeckungsreise. Zwischen Flugzeugen, Oldtimern, Lokomotiven und echten U-Booten lässt sich Technik hautnah erleben. Vom 12. Januar bis zum 27. März ... Mehr lesen»

      • Metropolregion Rhein-Neckar – Bundesnetzagentur veröffentlicht Zahlen zur Gasversorgung 2025

    • Metropolregion Rhein-Neckar – Die Bundesnetzagentur hat heute die Jahreszahlen zur Gasversorgung für das Jahr 2025 veröffentlicht. Datengrundlage ist die Informationsplattform der Bundesnetzagentur für Energiemarktdaten SMARD. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Gasverbrauch gegenüber Vorjahr leicht gestiegen Deutschland hat 2025 insgesamt 864 TWh Gas verbraucht, knapp 2,2 Prozent mehr als im Vorjahr (845 TWh). 40 Prozent des gesamten deutschen ... Mehr lesen»

      • Weinheim – Der Blütenweg ruft wieder ab April

    • Weinheim – Der Blütenweg ruft wieder ab April
      Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 12. April lädt die Blühende Bergstraße wieder zur Erlebniswanderung ein – Diesmal zwischen Sulzbach und Laudenbach. Weinheim. Es gibt die sprichwörtlichen „Blühenden Landschaften“ tatsächlich, nämlich an der Bergstraße. Gehegt, gepflegt, geschützt und manchmal auch inszeniert vom Verein Blühende Bergstraße, der sich der Erhaltung der Kulturlandschaft verschrieben hat. Jährlich laden ... Mehr lesen»

      • Ladenburg – Abschied von einer Institution: „Philleicht Jazz?!“ endet nach vielen prägenden Jahren

    • Ladenburg – Abschied von einer Institution: „Philleicht Jazz?!“ endet nach vielen prägenden Jahren
      Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit dem Konzert am Sonntag, den 18. Januar 2026, endet nicht nur eine traditionsreiche Konzertreihe im Muddy’s Club, sondern ein bedeutendes Kapitel der regionalen Jazz- und Clubkultur: „Philleicht Jazz?!“ verabschiedet sich endgültig von der Bühne. Zugleich zieht sich Initiator und Gründer Phil Leicht vollständig aus der aktiven Clublandschaft zurück. INSERAT ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Januar 2026
    M D M D F S S
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com