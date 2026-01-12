Neustadt – AWO Pfalz erhöht Entgelte und Zulagen

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Arbeitgeberverband der AWO und Verdi haben einen neuen Tarifabschluss unterzeichnet. Kern der Einigung sind mehrstufige Entgelterhöhungen, verbesserte Zulagen und Zuschläge, neue Regelungen zur Arbeitszeit sowie Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge.

Mitarbeiter der AWO Pfalz können sich über weitere Tarifsteigerungen freuen. Die Entgelte werden zum 1. Juli 2026 um 2,5 Prozent und zum 1. Juli 2027 um weitere zwei Prozent angehoben. Weitere Steigerungen erhalten die Beschäftigten der untersten Lohngruppe 1 S. Die Tarifeinigung hat eine Laufzeit von 27 Monaten und ist zum 31. März 2028 kündbar.

Ab dem 1. Juli 2026 werden außerdem Zulagen für Schicht- und Wechseldienste deutlich angehoben und die Zuschläge für Sonntags- und Feiertagsarbeit verbessert. Eine neue Pflegezulage K von 25 Euro monatlich wird für alle Beschäftigten mit Dienstkleidungspflicht eingeführt. Einheitliche Regelungen zu Mehrarbeit, Überstunden und Ausgleichszeiten sorgen künftig für Transparenz und Fairness.

Ein weiterer Meilenstein ist die Reduzierung der Vollzeit von 39 auf 38,5 Stunden pro Woche ab dem 1. Januar 2028. Gleichzeitig wird ab Juli 2026 ein Gesundheitsbudget von 300 Euro pro Jahr für Leistungen im Rahmen einer betrieblichen Krankenversicherung eingeführt.

Die Tarifvertragsparteien vereinbaren Strukturgespräche und die rechtzeitige Vorbereitung weiterer Entgeltrunden ab 2028. Mit diesem Abschluss wird ein ausgewogener Ausgleich zwischen der Anerkennung der Arbeit der Beschäftigten, attraktiven Arbeitsbedingungen und wirtschaftlicher Verantwortung erreicht. Der Tarifabschluss schafft sowohl für die Mitarbeitenden als auch für die Einrichtungen der AWO Pfalz eine verlässliche Perspektive.

Die AWO Pfalz ist von Great Place to Work als einer der besten 100 Arbeitgeber in Deutschland ausgezeichnet. 80% der Beschäftigten sind der Meinung, man werde hier angemessen für die geleistete Arbeit bezahlt. Im Vergleich dazu sind es bei den besten untersuchten Arbeitgebern im Sozial- und Gesundheitswesen im Durchschnitt 69%.

Quelle: AWO Bezirksverband Pfalz e. V.

