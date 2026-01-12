Mannheim – Termine 1. – 28. Februar 2026 an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst

Veranstaltungen der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim.
Termine 1. – 28. Februar 2026
Im Folgenden finden Sie die Termine im Überblick für den Monat Februar
(Stand: 12.01.2026).
Bitte beachten Sie, dass Änderungen vorbehalten sind!
Informationen zu den Veranstaltungen sowie aktuelle Meldungen finden Sie unter www.muho-mannheim.de.
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
University of Music and Performing Arts
N7, 18
68161 Mannheim Germany
www.muho-mannheim.de

HIGHLIGHTS
So 15.02.2026 | 11:00 Uhr
Wilhelm-Hack-Museum, Auditorium, Berliner Straße 23, 67059 Ludwigshafen
Liedermatinee
Die Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim ist regelmäßiger Gast bei der Pfälzischen Musikgesellschaft und lädt am 15. Februar zu einer Liedermatinee mit Jessica Schneider (Mezzosopran), Ruicheng Yin (Bariton) und Haiting Ning (Klavier) ein. Auf dem Programm stehen Robert Schumanns berühmte Liederzyklen Dichterliebe op. 48 sowie Frauenliebe und -leben op. 42, zwei zentrale Werke der romantischen Liedkunst Robert Schumanns.
VERANSTALTUNGEN 01. – 28. Februar 2026
So 01.02.2026 | 11:00 Uhr
Wilhelm-Hack-Museum
Auditorium
Berliner Straße 23
67059 Ludwigshafen
Eintrittspreis: € 10,-/ erm. 7,-
(Saalöffnung ab 10 Uhr)
Freie Platzwahl – keine Reservierung erforderlich
Veranstalter: www.pfälzischemusikgesellschaft.de
Veranstaltungen außerhalb Mannheims:
Orchesterkonzert
Kammerphilharmonie Mannheim
Leitung: Studierende der Hochschule für Kirchenmusik Heidelberg
in Kooperation mit der Hochschule für Kirchenmusik Heidelberg
im Rahmen der Orchesterstudientage mit Studierenden der Dirigierklasse Prof. Michiya Azumi
Di 10.02.2026 | 16:00 Uhr
Ernst-Bloch-Zentrum
Walzmühlstraße 63
67061 Ludwigshafen
Eintrittspreis: € 7,- / erm. 5,-
Für Mitglieder der Mannheimer Musikhochschule und der Pfälzischen Musikgesellschaft ist der Eintritt frei
Veranstalter: www.bloch.de
Veranstaltungen außerhalb Mannheims:
Flötenmusik am Nachmittag
Jiwoo Kim, Flöte
N.N., Klavier
Im Rahmen der Reihe „Die hörbare Welt“ –
Nachmittagskonzerte mit Ausstellungsbesuch
Eine Reihe der Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum und des Ernst-Bloch-Zentrums der Stadt Ludwigshafen am Rhein in Kooperation mit der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim und der Pfälzischen Musikgesellschaft e.V.
Mi 11.02.2026 | 19:00 Uhr
Kulturhaus Käfertal
Großer Saal
Gartenstraße 8
68309 Mannheim
Eintritt frei
Landeszentrum für Dirigieren
Bernd Gaudera, Dirigieren Blasorchester
Klasse Prof. Hermann Pallhuber
Landespolizeiorchester Baden-Württemberg
Prüfung im Studiengang Master Musik
in Zusammenarbeit mit dem Landespolizeiorchester Baden-Württemberg
So 15.02.2026 | 11:00 Uhr
Wilhelm-Hack-Museum
Auditorium
Berliner Straße 23
67059 Ludwigshafen
Eintrittspreis: € 10,-/ erm. 7,-
(Saalöffnung ab 10 Uhr)
Freie Platzwahl – keine Reservierung erforderlich
Veranstalter: www.pfälzischemusikgesellschaft.de
Veranstaltungen außerhalb Mannheims:
Liedermatinee
Jessica Schneider, Mezzosopran
Ruicheng Yin, Bariton
Haiting Ning, Klavier
Robert Schumann
Dichterliebe op. 48
Frauenliebe und -leben op. 42
Quelle: Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
Zuletzt aktualisiert am 12. Januar 2026, 11:02