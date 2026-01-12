Mannheim – Termine 1. – 28. Februar 2026 an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst

Veranstaltungen der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim.

Termine 1. – 28. Februar 2026

Im Folgenden finden Sie die Termine im Überblick für den Monat Februar

(Stand: 12.01.2026).

Bitte beachten Sie, dass Änderungen vorbehalten sind!

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim

University of Music and Performing Arts

N7, 18

68161 Mannheim Germany

HIGHLIGHTS

So 15.02.2026 | 11:00 Uhr

Wilhelm-Hack-Museum, Auditorium, Berliner Straße 23, 67059 Ludwigshafen

Liedermatinee

Die Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim ist regelmäßiger Gast bei der Pfälzischen Musikgesellschaft und lädt am 15. Februar zu einer Liedermatinee mit Jessica Schneider (Mezzosopran), Ruicheng Yin (Bariton) und Haiting Ning (Klavier) ein. Auf dem Programm stehen Robert Schumanns berühmte Liederzyklen Dichterliebe op. 48 sowie Frauenliebe und -leben op. 42, zwei zentrale Werke der romantischen Liedkunst Robert Schumanns.

VERANSTALTUNGEN 01. – 28. Februar 2026

So 01.02.2026 | 11:00 Uhr

Wilhelm-Hack-Museum

Auditorium

Berliner Straße 23

67059 Ludwigshafen

Eintrittspreis: € 10,-/ erm. 7,-

(Saalöffnung ab 10 Uhr)

Freie Platzwahl – keine Reservierung erforderlich

Veranstaltungen außerhalb Mannheims:

Orchesterkonzert

Kammerphilharmonie Mannheim

Leitung: Studierende der Hochschule für Kirchenmusik Heidelberg

in Kooperation mit der Hochschule für Kirchenmusik Heidelberg

im Rahmen der Orchesterstudientage mit Studierenden der Dirigierklasse Prof. Michiya Azumi

Di 10.02.2026 | 16:00 Uhr

Ernst-Bloch-Zentrum

Walzmühlstraße 63

67061 Ludwigshafen

Eintrittspreis: € 7,- / erm. 5,-

Für Mitglieder der Mannheimer Musikhochschule und der Pfälzischen Musikgesellschaft ist der Eintritt frei

Veranstaltungen außerhalb Mannheims:

Flötenmusik am Nachmittag

Jiwoo Kim, Flöte

N.N., Klavier

Im Rahmen der Reihe „Die hörbare Welt“ –

Nachmittagskonzerte mit Ausstellungsbesuch

Eine Reihe der Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum und des Ernst-Bloch-Zentrums der Stadt Ludwigshafen am Rhein in Kooperation mit der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim und der Pfälzischen Musikgesellschaft e.V.

Mi 11.02.2026 | 19:00 Uhr

Kulturhaus Käfertal

Großer Saal

Gartenstraße 8

68309 Mannheim

Eintritt frei

Landeszentrum für Dirigieren

Bernd Gaudera, Dirigieren Blasorchester

Klasse Prof. Hermann Pallhuber

Landespolizeiorchester Baden-Württemberg

Prüfung im Studiengang Master Musik

in Zusammenarbeit mit dem Landespolizeiorchester Baden-Württemberg

So 15.02.2026 | 11:00 Uhr

Wilhelm-Hack-Museum

Auditorium

Berliner Straße 23

67059 Ludwigshafen

Eintrittspreis: € 10,-/ erm. 7,-

(Saalöffnung ab 10 Uhr)

Freie Platzwahl – keine Reservierung erforderlich

Veranstaltungen außerhalb Mannheims:

Liedermatinee

Jessica Schneider, Mezzosopran

Ruicheng Yin, Bariton

Haiting Ning, Klavier

Robert Schumann

Dichterliebe op. 48

Frauenliebe und -leben op. 42

