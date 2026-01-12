Mannheim – Phantastische Tiere – Begleitprogramm zur Sonderausstellung „Glasmenagerie“

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Reiss-Engelhorn-Museen bieten im Januar ein abwechslungsreiches Begleitprogramm zu ihrer aktuellen Sonderausstellung „Glasmenagerie“ an. Die Schau vereint Werke der polnischen Bildhauerin Marta Klonowska. Diese erweckt mit ihren gläsernen Skulpturen Tiere und Fabelwesen zum Leben, die seit Jahrhunderten auf Gemälden und Grafiken nur eine Nebenrolle spielen. Bei ihr werden sie zu Protagonisten. Ihre Arbeiten sind inspiriert von Alten Meistern oder ostasiatischer Kunst. So stammt beispielsweise ein Windhund aus einem Werk von Rubens, ein fliegender Dämon aus einem Fresko von Giotto und ein Karpfen aus einem japanischen Holzschnitt. Dabei verwandelt Marta Klonowska die gemalten Darstellungen in dreidimensionale Skulpturen aus unzähligen, scharfkantigen Glasplättchen.

Am Sonntag, den 18. Januar ist die Ausstellung Schauplatz einer Lesung der Literaturinitiative LeseZeichen. Um 15:30 Uhr begegnen die phantasievollen Glasskulpturen ungewöhnlichen Tieren aus der Literatur – von Alice im Wunderland über den Kater Murr von E.T.A. Hoffmann bis hin zum Zauberer von Oz. Treffpunkt ist an der Kasse der rem-Stiftungsmuseen in C4,12. Für den literarischen Rundgang fallen keine zusätzlichen Kosten an. Die Teilnahme ist im Ausstellungseintritt enthalten. Wer möchte, kann sich bereits um 14 Uhr einer Führung mit Kuratorin Eva-Maria Günther anschließen.

Die Kunsthistorikerin ist Expertin für Glaskunst und gewährt auch im Rahmen der Reihe „Kulturschmaus am Nachmittag“ besondere Einblicke in die Schau. Zwei Termine stehen zur Wahl: 21. und 28. Januar. Die Rundgänge starten jeweils um 14:30 Uhr und kosten inklusive Eintritt 5,50 Euro. Für den „Kulturschmaus“ wird um Anmeldung gebeten unter 0621-293.3771 oder rem.buchungen@mannheim.de.

Bild: Blick in die Ausstellung „Glasmenagerie“ © rem, Foto: Maria Schumann

Quelle: Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 12. Januar 2026, 11:23