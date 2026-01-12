Mannheim – Mannheim beflügelt – Klaviermusik im Börsensaal

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Unter dem Titel „Mannheim beflügelt“ laden die Klavierklassen der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim sowie der Städtischen Musikschule Mannheim zu einem gemeinsamen Konzertabend ein. Das Konzert findet am Samstag, den 17. Januar 2026, von 19.00 bis ca. 21.00 Uhr im Börsensaal der Musikschule Mannheim (E4, 14, 68159 Mannheim) statt. Auf dem Programm stehen Klavierwerke aus unterschiedlichsten Stilepochen – von der klassischen Tradition bis hin zu moderneren Klangwelten. Studierende und fortgeschrittene Schülerinnen und Schüler präsentieren ein abwechslungsreiches Repertoire. Das gemeinsame Konzert unterstreicht die enge Zusammenarbeit der beiden renommierten Ausbildungseinrichtungen und bietet einen vielseitigen Klavierabend in besonderer Atmosphäre.

Der Eintritt ist frei.

Quelle

Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 12. Januar 2026, 09:02