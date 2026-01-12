Mannheim – Familienpass 2026: Gutscheine aus dem Jahr 2025 können zum Teil weiter verwendet werden

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Mannheimer Familienpass wird auch 2026 wieder als gedrucktes Heft erscheinen. Wie gewohnt enthält er verschiedene Gutscheine und Ermäßigungen, die Familien im Laufe des Jahres einlösen können. Das Heft wird voraussichtlich 28 Seiten umfassen und etwa 36 Gutscheine enthalten.

Die vom Gemeinderat beschlossene grundlegende Umgestaltung des Familienpasses erfordert allerdings noch etwas Zeit. Der Familienpass 2026 wird voraussichtlich im Lauf des März 2026 erhältlich sein und kann dann wie gewohnt über die Webseite der Stadt Mannheim beantragt werden.

Bis dahin können in städtischen Hallenbädern und im Eissportzentrum nicht genutzte Gutscheine aus dem Jahr 2025 weiter eingelöst werden. Auch die Familien-Jahreskarten der Stadtbibliothek können kostenlos bis zum 1. April 2026 verlängert werden, bis das neue Gutscheinheft verfügbar ist.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 12. Januar 2026, 13:49