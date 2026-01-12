Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Abend für alle Sinne erwartet Genießer und Weinfreunde am Freitag, 16. Januar 2026, im Turmrestaurant Ebertpark. Ab 19:00 Uhr lädt das stilvolle Restaurant zu einem besonderen Wein & Genussabend ein.

Im Mittelpunkt des Abends steht das Weingut Bühler, das ausgewählte Weine aus seinem Sortiment präsentiert. Die Verkostung wird fachkundig kommentiert und kulinarisch begleitet von einem exklusiven 5-Gang-Menü, das speziell auf die einzelnen Weine abgestimmt ist. Fein aufeinander abgestimmte Aromen, hochwertige Zutaten und sorgfältig ausgewählte Weine versprechen ein harmonisches Geschmackserlebnis in besonderem Ambiente.

Der Kostenbeitrag beträgt 98 Euro pro Person und umfasst sowohl das Menü als auch die begleitende Weinpräsentation.

Genuss in besonderem Ambiente

Mit seiner Lage im Ebertpark bietet das Turmrestaurant den passenden Rahmen für diesen Abend: stilvoll, ruhig und genussorientiert. Der Wein & Genussabend verbindet kulinarische Raffinesse, kompetente Weinpräsentation und entspannte Atmosphäre – ideal für Paare, Freundeskreise oder alle, die sich zum Jahresauftakt etwas Besonderes gönnen möchten.

Hinweis: Die Plätze sind erfahrungsgemäß begrenzt – eine frühzeitige Reservierung wird empfohlen.

Das Weingut Bühler aus Kallstadt

Das familiengeführte Weingut Bühler liegt im pfälzischen Kallstadt und steht für qualitätsorientierten Weinbau mit klarer Handschrift. Bewirtschaftet werden Rebflächen in und um Kallstadt, darunter auch renommierte Lagen. Der Fokus liegt auf klassischen Rebsorten wie Riesling, Weiß- und Grauburgunder, ergänzt durch weitere fein ausgebaute Weiß- und Rotweine. Die Weine zeichnen sich durch ihre Sortentypizität, Frische und den charakteristischen Pfälzer Terroir-Ausdruck aus.

Zuletzt aktualisiert am 12. Januar 2026, 17:16