Ludwigshafen – Neujahrsbrezel überbracht – OB Blettner bedankt sich bei Kindern der Wittelsbachschule

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Oberbürgermeister Prof. Dr. Klaus Blettner hat am Freitag, 9. Januar 2026, die traditionelle Neujahrsbrezel an die Grundschule Wittelsbachschule überbracht. Entgegen-genommen wurde sie von den Schülerinnen und Schülern des Schulchors sowie ihrem Lehrer Gereon Fortmann und Schulleiterin Anita Hoffmann. Die Brezel war dem Oberbürgermeister zuvor beim Neujahrsempfang der Stadt Ludwigshafen am 7. Januar von der Bäckerinnung überreicht worden. Für die Innung hatten Ulf Lanzet und Maurice Maurer das Gebäck übergeben. Die Kinder des Chors der Wittelsbachschule hatten beim Empfang den musikalischen Auftakt gestaltet. Mit der Weitergabe der Neujahrsbrezel wollte der OB seinen Dank an die jungen Sängerinnen und Sänger auch in die Schule tragen. Oberbürgermeister Prof. Dr. Klaus Blettner betonte bei der Übergabe: „Der Schulchor hat die Gäste des Neujahrsempfangs sehr begeistert. Mit der Neujahrsbrezel möchte ich diese Leistung würdigen.“
Zuletzt aktualisiert am 12. Januar 2026, 14:27