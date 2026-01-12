Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit einem abwechslungsreichen Programm startet das Quartiersbüro Sozialer Zusammenhalt Dichterquartier in das neue Jahr 2026. Ziel der Angebote ist es, Menschen im Quartier zusammenzubringen, Begegnungen zu ermöglichen und den sozialen Zusammenhalt im Dichterquartier nachhaltig zu stärken. Die Angebote sind meistens kostenfrei, niedrigschwellig und richten sich an Bewohner*innen in allen Altersgruppen und Lebenslagen.

Ein besonderer Höhepunkt ist das Familienessen am Sonntag, zu dem die Malteser, die evangelische Jugendkirche und das Büro Sozialer Zusammenhalt Dichterquartier gemeinsam einladen. Am Sonntag, 18. Januar 2026, sind von 12.30 bis 14 Uhr Familien, Alleinstehende, Alleinerziehende – insbesondere mit Kindern – sowie ältere Menschen herzlich willkommen, ein kostenloses warmes Mittagessen in der evangelischen Jugendkirche, Ludwig-Börne-Straße 2, zu genießen. Das Essen kann entweder vor Ort in geselliger Runde eingenommen oder nach Hause mitgenommen werden. Für das Mitnehmen wird um ein geeignetes Transportgefäß gebeten. Neben der gemeinsamen Mahlzeit steht vor allem das Miteinander im Mittelpunkt: In entspannter Atmosphäre können Gespräche entstehen, Kontakte geknüpft und Gemeinschaft erlebt werden.

Auch das Internationale Frauenfrühstück wird nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr 2026 fortgesetzt.

Das nächste Treffen findet am Dienstag, 13. Januar 2026, um 9.30 Uhr im Gemeindezentrum Heilig-Geist, Georg-Herwig-Straße 43, statt. Das Frauenfrühstück wird monatlich, jeweils am zweiten Dienstag im Monat, angeboten. Ziel ist es, Frauen aus dem Dichterquartier und dem näheren Umfeld zusammenzubringen, den interkulturellen Austausch zu fördern und Raum für Begegnung, Information und gemeinsames Deutschsprechen zu schaffen. Die Teilnehmerinnen sind eingeladen, wenn möglich eine kleine Speise aus ihrem Herkunftsland mitzubringen, sodass ein vielfältiges internationales Frühstück entsteht. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Für spielbegeisterte Erwachsene gibt es den gemeinsamen Spielenachmittag, der jeden zweiten Mittwoch im Monat von 15 bis 17 Uhr ebenfalls im Gemeindezentrum Heilig-Geist stattfindet. Der nächste Termin ist am 14. Januar 2026. Eingeladen sind alle, die gerne spielen, neue Spiele ausprobieren, nette Menschen kennenlernen und gemeinsam Zeit verbringen möchten. Eigene Lieblingsspiele und kleine Snacks können gerne mitgebracht werden.

Ein weiteres wichtiges Angebot ist die Sprachrunde für Erwachsene, die sich an Teilnehmende auf den Niveaustufen A1 und A2 richtet. Der niedrigschwellige Sprachkurs ohne Prüfung oder Zertifikat findet jeden Donnerstag von 9 bis 11 Uhr statt. Jedoch nicht in den Ferienzeiten. Die Kosten betragen 5 Euro pro Monat. Im Mittelpunkt stehen der Austausch, die Kommunikation

und das Sprechen über alltägliche Themen. Ein Lehrbuch kann zur Verfügung gestellt werden. Bei Interesse oder Fragen können sich Teilnehmende direkt im Quartiersbüro melden.

Das Quartiersbüro lädt alle Bewohner*innen ein, sich mit eigenen Ideen einzubringen oder aktiv an der Gestaltung des Quartierslebens mitzuwirken. Wer Interesse hat oder Anregungen teilen möchte, kann sich montags bis donnerstags von 9 bis 13 Uhr im Quartiersbüro melden – telefonisch unter 0621 504-4276 oder per E-Mail an doris.besel@ludwigshafen.de.

Mit diesen Angeboten leistet das Quartiersbüro 2026 gemeinsam mit seinen Kooperationspartnern einen wichtigen Beitrag zur sozialen Vernetzung im Dichterquartier. Die Veranstaltungen schaffen Begegnungsräume, fördern Teilhabe und stärken das nachbarschaftliche Miteinander – offen, vielfältig und für alle zugänglich.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 12. Januar 2026, 23:01