Ludwigshafen – Einbruch in Kiosk – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Sonntag, gegen 17:20 Uhr, zerschlugen bislang Unbekannte die Scheibe eines Blumenautomaten in der Hauptstraße (Ecke Almelstraße) und entwendeten mehrere Blumensträuße. Die Schadenshöhe wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Einbruch geben können, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .
Quelle
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Zuletzt aktualisiert am 12. Januar 2026, 13:38