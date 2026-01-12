Ludwigshafen – Bündnis 90/Die Grünen – OV Bobenheim-Roxheim Bündnis 90/Die Grünen KV Rhein-Pfalz-Kreis – Lesung und Diskussion mit Autorin Sarah Zöllner: „Mütter in die Politik!“ – Wie Mütter Politik gestalten können

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Rhein-Pfalz, 17. Januar 2026 – Der Grüne Kreisverband Rhein-Pfalz lädt alle Interessierten herzlich zu einer Lesung mit anschließender Diskussion mit der Autorin Sarah Zöllner ein. Die Veranstaltung findet am Samstag, den 17. Januar 2026, von 17 bis 19 Uhr statt und widmet sich der Frage, wie Mütter ihren Weg in die Politik finden und dort wirksam gestalten können.

Im Mittelpunkt stehen Zöllners Bücher „Mütter. Macht. Politik“

(2023) und „Mütter in die Politik!“ (2025). Darin beleuchtet die Autorin, wie Mütter politisch aktiv werden, sich in politischen Strukturen behaupten, tragfähige Netzwerke aufbauen und ihre Ziele langfristig umsetzen können – mit Kindern, trotz Kinder oder auch für ihre Kinder. In ihren Büchern kommen Mütter zu Wort, die sich auf kommunaler, Landes-, Bundes- oder europäischer Ebene engagieren, ebenso wie Frauen, die außerhalb klassischer Parteipolitik aktiv sind. Best-Practice-Beispiele, persönliche Erfahrungen und konkrete Tipps bieten einen wertvollen Fundus für alle Frauen und Mütter, die sich politisch einbringen möchten.

Zugleich liefert Sarah Zöllner eine fundierte Analyse darüber, warum auch im Jahr 2025 noch immer vergleichsweise wenige Frauen – insbesondere Mütter – den Schritt in die Politik wagen und welche strukturellen Veränderungen dafür notwendig sind. Dabei zeigt sie auf, dass politische Mitgestaltung nicht nur in Parlamenten stattfindet, sondern auch in Verbänden, durch Lobbyarbeit oder private Initiativen. Die Lesung wird moderiert von Andrea Franz und Lisett Stuppy. Im Anschluss ist Raum für Austausch und Diskussion mit der Autorin. Um die Teilnahme für Familien zu erleichtern, wird eine Spielecke für Kinder eingerichtet. Kinder sind ausdrücklich und herzlich willkommen. Auch wenn das Format den Titel „Frauen teilen Wissen“ trägt, richtet sich die Veranstaltung an alle, die sich für das Thema interessieren. Zuhören und mitdiskutieren sind ausdrücklich erwünscht.

Termin: Samstag, 17. Januar 2026

Uhrzeit: 17:00 – 19:00 Uhr

Veranstalter: Bündnis 90/Die Grünen, Kreisverband Rhein-Pfalz

Moderation: Andrea Franz und Lisett Stuppy

Ort: Pfarrzentrum, Speyerer Str. 53, Mutterstadt

Der Grüne Kreisverband Rhein-Pfalz freut sich auf zahlreiche Gäste und einen anregenden Austausch.

