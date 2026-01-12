Landau – Neues Jahr, neuer Ort – Plauderspaziergang für Seniorinnen und Senioren in Annweiler am 21. Januar – Teilnahme kostenfrei

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Plauderspaziergänge in Annweiler werden auch im Jahr 2026 fortgeführt. Dieses Mal findet der Spaziergang an einem anderen Ort statt – und zwar im Ambert-Park. Ute Wingerter, Fachkraft Gemeindeschwester plus, und Hans-Peter Carius, Seniorenbeauftragter der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels und stellvertretender Vorsitzender des SÜW-Seniorenbeirats, laden zum gemeinsamen Spaziergang und Plaudern für Mittwoch, 21. Januar, ein. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Eingang des Seniorenheims Haus Trifels, Bahnhofstraße 26. „Wie haben Sie das neue Jahr begonnen? Haben Sie Vorsätze und besondere Wünsche für dieses Jahr? Was möchten Sie verändern oder beibehalten? Erzählen Sie beim Spazieren davon, tauschen Sie sich mit Menschen aus der Stadt oder der näheren Umgebung aus und lernen Sie uns kennen“, laden Ute Wingerter und Hans-Peter Carius interessierte Seniorinnen und Senioren ein. Die beiden beraten vor Ort auch zu Themen wie Selbstständigkeit, Gesundheit, Teilhabemöglichkeiten sowie weitere Angebote in der Nähe.

In einer kleinen Gruppe geht es gemeinsam durch den Park. Auch mit Gehstock oder Rollator ist der Weg gut machbar. Das Plaudern mit sanfter Bewegung steht im Mittelpunkt. Der gemütliche Rundweg dauert etwa eineinhalb Stunden. Es besteht die Möglichkeit, kleine Pausen einzulegen und sich auf Sitzgelegenheiten auszuruhen. Der Spaziergang findet auch bei leichtem Regen oder Schneefall statt. Für die Anmeldung und bei Rückfragen ist Ute Wingerter erreichbar per E-Mail an Ute.Wingerter@suedliche-weinstrasse.de oder telefonisch unter 06341 940-656, montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr sowie montags, dienstags und donnerstags von 14 bis 16 Uhr.

Quelle

Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 12. Januar 2026, 14:29