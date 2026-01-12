Landau – Bewegungsangebot „Fünf Esslinger“ im Landkreis Südliche Weinstraße geht in die nächste Runde – Jetzt anmelden

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach dem erfolgreichen Start am Landesweiten Tag der Bewegung im Oktober geht das Programm „Fünf Minuten an fünf Orten – Die fünf Esslinger“ im Landkreis Südliche Weinstraße in die nächste Runde. Das Bewegungsangebot richtet sich an alle, die mit wenig Aufwand mehr Bewegung in ihren Alltag bringen möchten – egal ob jung oder älter, sportlich Aktive oder Einsteiger. Interessierte können die Übungen und ihre Wirkung in drei offenen Veranstaltungen kennenlernen: am Dienstag, 20. Januar, von 15 bis 17 Uhr mit kleinen Snacks, am Freitag, 20.Februar, von 13 bis 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen oder am Montag, 23. März, von 17 bis 19 Uhr mit Suppe und Brot. Treffpunkt ist jeweils im Casino der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, An der Kreuzmühle 2, Landau.

Die „Fünf Esslinger“ gehen zurück auf den Altersmediziner Dr. Martin Runge und fördern Beweglichkeit, Gleichgewicht und Kraft – und tragen so nachhaltig zur Gesundheit und Lebensqualität bei. In lockerer Atmosphäre, mit theoretischem Input, praktischen Übungen und einer kleinen Verpflegung im Anschluss zeigen Vera Krupinski, für den Landkreis Südliche Weinstraße zuständige Bewegungsmanagerin der Initiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“, Übungsleiterin Petra Cuadra und Barbara Dees von der Gesundheitsförderung im Kreis SÜW, wie einfach es sein kann, Bewegung in den Alltag zu integrieren. „Bewegung ist die beste Medizin – und das Schöne ist: Jeder kann sofort damit anfangen! Die fünf Esslinger sind leicht zu erlernen, machen Spaß und helfen, bis ins hohe Alter fit und beweglich zu bleiben“, sagt SÜW-Gesundheitsförderin Barbara Dees. „Sich zu bewegen, ist die beste Altersvorsorge,“ ergänzt Vera Krupinski. „Der Kopf wird frei, dunkle Gedanken ziehen vorbei, der Tag bekommt Struktur – und man spürt, wie gut es tut, sich ganz einfach fit zu halten.“

Die Teilnahme ist kostenfrei. Kopien, auf denen die „Fünf Esslinger“ erklärt sind, werden am Ende der Veranstaltung verteilt, ebenso können die Original-Broschüren mit weiteren wissenswerten Infos für einen Kostenbeitrag von drei Euro gekauft werden, damit zu Hause fleißig weitergeübt werden kann. Eine Anmeldung ist erforderlich, per E-Mail an Barbara.Dees@suedliche-weinstrasse.de oder telefonisch unter 06341 940-918.

Quelle

Foto: KV SÜW_

Zuletzt aktualisiert am 12. Januar 2026, 10:31