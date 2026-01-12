Landau – Außergewöhnlicher Mut und Zivilcourage – Stadt Landau und Ortsteil Dammheim ehren Heiko Ruck für Einsatz beim Brandereignis 2025

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Sekunden der Entscheidung, ein entschlossener Schritt – und ein gerettetes Leben. Für dieses außergewöhnliche Handeln ist Heiko Ruck jetzt beim Neujahrsempfang in Dammheim geehrt worden. Oberbürgermeister Dominik Geißler und Ortsvorsteher Florian Maier überreichten ihm gemeinsam eine besondere Dankesurkunde der Stadt Landau und des Ortsteils Dammheim. Hintergrund der Ehrung ist das Brandereignis am 5. Juli 2025 in Dammheim. Der Dammheimer Heiko Ruck handelte damals entschlossen und unter hohem persönlichem Risiko: Er rettete einen Mitmenschen aus lebensbedrohlicher Gefahr. Sein Einsatz steht beispielhaft für Zivilcourage, Menschlichkeit und Verantwortungsbewusstsein. „Was Heiko Ruck an diesem Tag geleistet hat, verdient höchsten Respekt“, betont Oberbürgermeister Dominik Geißler. „In einer Situation, in der Sekunden über Leben und Tod entscheiden, hat er nicht gezögert, sondern gehandelt – mutig, besonnen und selbstlos. Dieses Verhalten ist alles andere als selbstverständlich und ein starkes Zeichen für gelebten Zusammenhalt.“

Auch Ortsvorsteher Florian Maier würdigt den Einsatz: „Das Brandereignis im vergangenen Sommer hat Dammheim tief erschüttert. Gleichzeitig hat es gezeigt, wie viel Solidarität und Mitmenschlichkeit in unserem Ort verankert sind. Heiko Ruck hat mit seinem Handeln eindrucksvoll bewiesen, was es heißt, füreinander einzustehen – selbst unter größter Gefahr. Sein beherztes Eingreifen an diesem Tag hat Schlimmeres verhindert.“ Mit der Dankesurkunde sprechen die Stadt Landau und der Ortsteil Dammheim Heiko Ruck ihren aufrichtigen Dank und ihre große Anerkennung aus. Die Ereignisse rund um den Brand im Juli 2025 haben deutlich gemacht, wie wichtig entschlossenes Handeln in Ausnahmesituationen ist. Neben dem professionellen Einsatz der Rettungskräfte war es insbesondere das mutige und selbstlose Eingreifen von Heiko Ruck, das Schlimmeres verhindert und ein Menschenleben gerettet hat. Für dieses herausragende Beispiel von Zivilcourage danken ihm Stadt und Ortsteil von Herzen.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 12. Januar 2026, 16:16