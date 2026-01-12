Ladenburg – Abschied von einer Institution: „Philleicht Jazz?!“ endet nach vielen prägenden Jahren

Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit dem Konzert am Sonntag, den 18. Januar 2026, endet nicht nur eine traditionsreiche Konzertreihe im Muddy’s Club, sondern ein bedeutendes Kapitel der regionalen Jazz- und Clubkultur: „Philleicht Jazz?!“ verabschiedet sich endgültig von der Bühne. Zugleich zieht sich Initiator und Gründer Phil Leicht vollständig aus der aktiven Clublandschaft zurück.

Über viele Jahre hinweg war Philleicht Jazz?! eine feste Größe der Jazzszene – zunächst in Ladenburg, später auch darüber hinaus. Die Reihe stand für musikalische Neugier, programmatische Offenheit und eine außergewöhnliche Nähe zwischen Publikum und Künstlern. Nationale wie internationale Musiker gastierten regelmäßig, das Spektrum reichte von klassischen Jazzinterpretationen bis hin zu zeitgenössischen und experimentellen Ansätzen.

Die Qualität und Kontinuität der Programmgestaltung blieb nicht unbeachtet: Philleicht Jazz?! wurde zweimal mit dem APPLAUS – der Auszeichnung der Programmplanung unabhängiger Spielstätten der Bundesrepublik Deutschland – geehrt. Darüber hinaus würdigte auch die Stadt Ladenburg die Konzertreihe für ihren nachhaltigen Beitrag zur kulturellen Vielfalt und zur Belebung des städtischen Lebens.

Brüche, die Spuren hinterlassen haben

Ein einschneidender Wendepunkt war die Schließung der langjährigen Heimat Leicht & Selig im Dezember 2022 – eine direkte Folge der Corona-Pandemie und ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen. Dieser Verlust traf nicht nur die Konzertreihe, sondern die gesamte lokale Kulturszene. In den Jahren danach wurde deutlich, wie stark sich die Rahmenbedingungen für Livemusik verändert hatten.

Die Konzertlandschaft hat sich seither grundlegend gewandelt:

Tourplanungen sind kurzfristiger und kostenintensiver geworden, Gagen und Produktionskosten sind deutlich gestiegen, während gleichzeitig die Zahlungsbereitschaft des Publikums begrenzt bleibt. Auch das Besucherverhalten hat sich spürbar verändert – Entscheidungen für Konzertbesuche fallen später, Ticketverkäufe sind weniger planbar, Risiken für Veranstalter größer denn je.

Ein letzter Neuanfang – und eine bewusste Entscheidung

Ab 2025 fand Philleicht Jazz?! mit dem Muddy’s Club Weinheim zwar noch einmal eine neue Heimat – ein traditionsreicher Ort mit intimer Atmosphäre und hervorragender Akustik. Doch trotz dieses Neuanfangs wurde zunehmend deutlich, dass sich Idealismus, persönliches Engagement und die neuen wirtschaftlichen Realitäten immer schwerer miteinander vereinbaren ließen.

Diese Entwicklungen nahmen Phil Leicht nach und nach den Enthusiasmus, der die Reihe über viele Jahre getragen hatte. Die Entscheidung, Philleicht Jazz?! zu beenden und sich insgesamt aus dem Clubbetrieb zurückzuziehen, ist daher keine spontane, sondern eine bewusste und konsequente.

Das Finale: AVA Trio als würdiger Schlusspunkt

Das voraussichtlich letzte Konzert der Reihe findet am 18. Januar 2026 statt – mit dem international renommierten AVA Trio. Das Ensemble, gegründet 2015 in Groningen, verbindet mediterrane Klangtraditionen mit Jazz, Improvisation und Maqam-Strukturen zu einer eigenständigen musikalischen Sprache, die sie selbst als „Mediterranean Avantgarde“ bezeichnen. Ein intensiver, poetischer Abend, der sinnbildlich für den Geist von Philleicht Jazz?! steht: neugierig, grenzenlos und kompromisslos künstlerisch.

Ein Vermächtnis, das bleibt

Mit dem Abschied von Philleicht Jazz?! endet eine Konzertreihe, die über Jahre hinweg gezeigt hat, welche Kraft lokale Kulturinitiativen entfalten können. Zurück bleibt ein reiches Vermächtnis aus unzähligen besonderen Konzertmomenten, musikalischen Entdeckungen und Begegnungen, die Publikum und Künstler gleichermaßen geprägt haben.

Philleicht Jazz?! wird als wichtiger Teil der regionalen Jazz- und Kulturlandschaft in Erinnerung bleiben – und als Beispiel dafür, wie viel Leidenschaft, Haltung und Durchhaltevermögen es braucht, um Musik jenseits des Mainstreams einen Raum zu geben.

