Kreis Germersheim – Anmeldetermine der weiterführenden Schulen im Landkreis

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Von Ende Januar bis März 2026 sind die Anmeldetermine für die weiterführenden Schulen im Landkreis Germersheim. Die Schulabteilung der Kreisverwaltung Germersheim empfiehlt, sich vor der Anmeldung des Kindes auf der Webseite der jeweiligen Schule über gegebenenfalls notwendige Terminvergaben zur Anmeldung sowie vorzulegende Unterlagen zu informieren und bereits vorab das jeweilige Anmeldeformular auszufüllen. Dieses kann über die jeweilige Schulwebseite ausgedruckt werden.

Bei der Anmeldung müssen an allen Schulen folgende Unterlagen vorgelegt werden: Die Geburtsurkunde des Kindes (zur Ansicht), das aktuelle Halbjahreszeugnis 2025/26 der Grundschule (Original und Kopie), das Empfehlungsschreiben der Grundschule (Original) und der Impfausweis (Original und Kopie) des Kindes. Außerdem der Nachweis zum Masernschutz (entweder mit dem Impfpass oder einer ärztlichen Bescheinigung über zwei Masernimpfungen oder mit der von einem Labor nachgewiesenen Immunität gegen Masern zu belegen) sowie bei getrenntlebenden Eltern eine Kopie des Sorgerechtsbescheids, soweit vorhanden.

Hier die Anmeldetermine im Überblick:

Realschule Plus Bellheim, Schulstraße 4, 5. Klassen: vom 02. bis 13.02.2026 von 8 bis 12 Uhr, am Nachmittag nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung, Tel. 07272/930123.

www.rs-plus-bellheim.de

Geschwister-Scholl-Realschule Plus Germersheim, Römerweg 2, 5. Klassen: vom 02. bis 05.02.2026, Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr.

www.realschuleplus-germersheim.de

Richard-von-Weizsäcker Realschule Plus Germersheim, August-Keiler-Str. 35, 5. Klassen: am 31.01.2026, 9 bis 12 Uhr (Terminvereinbarung über die Homepage möglich); 02.02. bis 05.02.2026, jeweils 8 bis 15 Uhr.

www.realschule-germersheim.de

Realschule Plus Kandel, Jahnstraße 18, 5. Klassen: am 31.01.2026 von 9 bis 12 Uhr und vom 02.02. bis 04.02.2026 von 8 bis 15 Uhr.

www.realschule-kandel.de

Realschule Plus Lingenfeld, Schillerstraße 10-12, 5. Klassen: vom 02.02. bis 13.02.2026, von 8 bis 11 Uhr oder nach telefonischer Terminvereinbarung, Tel. 06344/969644.

www.rsplus-lingenfeld.de

IGS Rülzheim, Schulstraße 17, 5. Klassen: am 31.01.2026 von 9 bis 16 Uhr, 02.02.2026 von 9 bis 15 Uhr und 03.02.2026 von 14 bis 17 Uhr nach vorheriger Terminvereinbarung über das Sekretariat, Tel. 07272/92974121.

Für die MSS: am 09.02.2026 von 10 bis 14 Uhr, 10.02.2026 von 10 bis 16 Uhr.

www.igs-ruelzheim.de

IGS Kandel, Jahnstraße 20, 5. Klassen: vom 31.01.2026 von 9.30 bis 13 Uhr, 02.02.2026 von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr und 03.02.2026 von 8 bis 12 Uhr.

11. Klassen: 09.02.2026 von 13 bis 16 Uhr.

www.igs-kandel.de

IGS Rheinzabern, Jockgrimer Straße 100, 5. Klassen: am 30. und 31.01.2026 jeweils von 14 bis 16 Uhr, 01.02.2026 von 10 bis 14 Uhr und 03. und 04.02.2026 jeweils von 8 bis 16 Uhr.

11. Klasse: 01.02.2026 von 13 bis 16 Uhr, 03.02. und 04.02.2026 jeweils von 8 bis 16 Uhr.

www.igs-rheinzabern.de

Carl-Benz-Gesamtschule Wörth, Forststraße 1a, 5. Klassen: 5. Klassen: am 31.01.2026 von 10 bis 14 Uhr, und am 02.02. und 03.02.2026 in der Zeit von 8 bis 16 Uhr, Terminbuchung über die Homepage.

11. Klassen: vom 04.02 und 05.02.2026 von 8 bis 16 Uhr sowie am 06.02.2026 in der Zeit von 8 bis 13 Uhr, Terminvereinbarung über das Sekretariat, Tel. 07271/9496612.

www.cbg-woerth.de

Goethe-Gymnasium Germersheim, August-Keiler-Straße 34, für 5. Klassen: am 07.02.2026 von 10 bis 15 Uhr, am 09.02.2026 von 13 bis 16 Uhr und 10.02.2026 von 13 bis 16 Uhr. (Nach Bedarf werden an den Anmeldetagen auch Führungen angeboten.)

www.goethe-gym-ger.de

Gymnasium Rheinzabern, Jockgrimer Straße 100, 76764 Rheinzabern; für 5. Klassen: 31.01.2026 von 9 bis 15 Uhr, sowie am 02.02. und 03.02.2026, jeweils 14 bis 16 Uhr, Terminbuchung über die Homepage: www.gymnasium-rheinzabern.de.

Europa-Gymnasium Wörth, Forststraße 1, 5. Klassen: am 31.01.2026, 9 bis 13 Uhr; 02.02.2026 und 03.02.2026, jeweils 14 bis 16 Uhr; Terminvergabe vorab online unter www.egwoerth.de

Berufsbildende Schule Germersheim/Wörth: Standort Germersheim: Paradeplatz 8; Standort Wörth: Hanns-Martin-Schleyer-Str. 3, Anmeldeschluss für die Vollzeitbildungsgänge ist der 01.03.2026 (später eingehende Anmeldungen können im Nachrückverfahren berücksichtigt werden); Anmeldung online über www.bbs-germersheim.de.

Quelle: KV Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 12. Januar 2026, 10:10