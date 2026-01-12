Heidelberger Seniorinnen und Senioren feiern Fastnacht mit Prunksitzungen am 17., 24. und 25. Januar

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg und das Heidelberger Karneval Komitee laden auch 2026 wieder alle Seniorinnen und Senioren über 65 Jahre zu den Seniorenprunksitzungen ein.

• Am Samstag, 17. Januar 2026, feiern die Seniorinnen und Senioren des Stadtteils Ziegelhausen um 15.11 Uhr in der Steinbachhalle.

• Am Samstag, 24. Januar 2026, um 15.11 Uhr findet die Seniorenprunksitzung für die Stadtteile Kirchheim, Altstadt, Rohrbach, Handschuhsheim, Neuenheim und Schlierbach im Gesellschaftshaus Pfaffengrund, Schwalbenweg 1/2, statt.

• Am Sonntag, 25. Januar 2026, um 14.11 Uhr feiern die Seniorinnen und Senioren aus den Stadtteilen Bergheim, Weststadt, Südstadt, Pfaffengrund, Wieblingen, Boxberg, Emmertsgrund und Bahnstadt im Gesellschaftshaus Pfaffengrund, Schwalbenweg 1/2.

Das Gesellschaftshaus Pfaffengrund ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar:

• Anfahrt: Straßenbahnlinie 22 (Richtung Eppelheim alle 10 Minuten) bis Haltestelle „Kranichweg/Stotz“, von dort weiter mit dem Bus Linie 36 (alle 20 Minuten) bis zur Haltestelle „Im Buschgewann“ in der Nähe der Halle.

• Rückfahrt: Bus Linie 36 (alle 20 Minuten) ab Haltestelle „Im Buschgewann“ bis Haltestelle „Kranichweg/Stotz“ mit direktem Anschluss an die Straßenbahnlinie 22 (Richtung Betriebshof).

Für die Veranstaltung am Sonntag, 25. Januar 2026, gibt es einen Shuttle von der Haltestelle „Kranichweg/Stotz“ zur Haltestelle „Im Buschgewann“.

Selbstverständlich sind ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, die am Termin für ihren Stadtteil nicht teilnehmen können, auch an einem der anderen Termine willkommen.

Wer über 65 Jahre alt ist und künftig zu den Seniorenprunksitzungen eingeladen werden möchte, kann sich melden beim Amt für Soziales und Senioren, Sachgebiet „Aktive Senioren“, Telefon 06221 58-38340 oder eine Mail an aktive.Senioren@heidelberg.de senden. Ebenfalls melden können sich dort ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die beim Bedienen der Seniorinnen und Senioren unterstützen möchten.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 12. Januar 2026, 22:11