  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Carnival 7785862
12.01.2026, 22:11 Uhr

Heidelberger Seniorinnen und Senioren feiern Fastnacht mit Prunksitzungen am 17., 24. und 25. Januar

Carnival 7785862Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg und das Heidelberger Karneval Komitee laden auch 2026 wieder alle Seniorinnen und Senioren über 65 Jahre zu den Seniorenprunksitzungen ein.

• Am Samstag, 17. Januar 2026, feiern die Seniorinnen und Senioren des Stadtteils Ziegelhausen um 15.11 Uhr in der Steinbachhalle.
• Am Samstag, 24. Januar 2026, um 15.11 Uhr findet die Seniorenprunksitzung für die Stadtteile Kirchheim, Altstadt, Rohrbach, Handschuhsheim, Neuenheim und Schlierbach im Gesellschaftshaus Pfaffengrund, Schwalbenweg 1/2, statt.
• Am Sonntag, 25. Januar 2026, um 14.11 Uhr feiern die Seniorinnen und Senioren aus den Stadtteilen Bergheim, Weststadt, Südstadt, Pfaffengrund, Wieblingen, Boxberg, Emmertsgrund und Bahnstadt im Gesellschaftshaus Pfaffengrund, Schwalbenweg 1/2.

Das Gesellschaftshaus Pfaffengrund ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar:
• Anfahrt: Straßenbahnlinie 22 (Richtung Eppelheim alle 10 Minuten) bis Haltestelle „Kranichweg/Stotz“, von dort weiter mit dem Bus Linie 36 (alle 20 Minuten) bis zur Haltestelle „Im Buschgewann“ in der Nähe der Halle.
• Rückfahrt: Bus Linie 36 (alle 20 Minuten) ab Haltestelle „Im Buschgewann“ bis Haltestelle „Kranichweg/Stotz“ mit direktem Anschluss an die Straßenbahnlinie 22 (Richtung Betriebshof).

Für die Veranstaltung am Sonntag, 25. Januar 2026, gibt es einen Shuttle von der Haltestelle „Kranichweg/Stotz“ zur Haltestelle „Im Buschgewann“.

Selbstverständlich sind ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, die am Termin für ihren Stadtteil nicht teilnehmen können, auch an einem der anderen Termine willkommen.

Wer über 65 Jahre alt ist und künftig zu den Seniorenprunksitzungen eingeladen werden möchte, kann sich melden beim Amt für Soziales und Senioren, Sachgebiet „Aktive Senioren“, Telefon 06221 58-38340 oder eine Mail an aktive.Senioren@heidelberg.de senden. Ebenfalls melden können sich dort ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die beim Bedienen der Seniorinnen und Senioren unterstützen möchten.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 12. Januar 2026, 22:11

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Ludwigshafen – Gemeinsam ins neue Jahr mit vielfältigen Angeboten im Dichterquartier 2026

    • Ludwigshafen – Gemeinsam ins neue Jahr mit vielfältigen Angeboten im Dichterquartier 2026
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit einem abwechslungsreichen Programm startet das Quartiersbüro Sozialer Zusammenhalt Dichterquartier in das neue Jahr 2026. Ziel der Angebote ist es, Menschen im Quartier zusammenzubringen, Begegnungen zu ermöglichen und den sozialen Zusammenhalt im Dichterquartier nachhaltig zu stärken. Die Angebote sind meistens kostenfrei, niedrigschwellig und richten sich an Bewohner*innen in allen Altersgruppen ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Sonderausstellung „Der Rhein: Vom Uferidyll zur Hochwasserkatastrophe“

    • Ludwigshafen – Sonderausstellung „Der Rhein: Vom Uferidyll zur Hochwasserkatastrophe“
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Karl-Otto-Braun-Museum im Rathaus Oppau, Edigheimer Straße 34, zeigt vom 18. Januar bis 29. März 2026 die Ausstellung „Der Rhein: Vom Uferidyll zur Hochwasser-katastrophe“. Die Schau ist eine Kooperation des Fördervereins des Heimatmuseums mit dem Stadtmuseum Ludwigshafen. Die Ausstellung beschäftigt sich mit diesen Fragestellungen: Wie veränderte sich der Rhein im ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Blutspenden und exklusive Happy Socks im DRK-Design sichern

    • Heidelberg – Blutspenden und exklusive Happy Socks im DRK-Design sichern
      Wer vom 5. Januar bis 20. Februar 2026 zusammen mit einem Freund/einer Freundin zum ersten Mal beim DRK Blut spendet, kann sich auf exklusive Socken freuen – gemeinsam entworfen mit dem bunten Kultlabel „Happy Socks“ Der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg – Hessen startet mit Schwung ins neue Jahr und bringt Farbe in den Winter: Vom 5. Januar ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Alle Wertstoffhöfe am Donnerstag geschlossen

    • Ludwigshafen – Alle Wertstoffhöfe am Donnerstag geschlossen
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wegen einer internen Fortbildung beim Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) sind am Donnerstag, 15. Januar 2026, alle WBL-Wertstoffhöfe geschlossen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Quelle: Stadt Ludwigshafen»

      • Ludwigshafen – Gedächtnistraining im Vital-Zentrum

    • Ludwigshafen – Gedächtnistraining im Vital-Zentrum
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Strategien und Übungen, um die Gehirn- beziehungsweise Gedächtnisleistung zu verbessern, stehen am Montag, 19. Januar 2026, 15 Uhr, auf dem Programm des Vital-Zentrums, Raiffeisenstraße 24. Der Eintritt für das Gedächtnistraining ist frei. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Quelle: Stadt Ludwigshafen»

      • Ludwigshafen – Sprechstunde des Ortsvorstehers Friesenheim

    • Ludwigshafen – Sprechstunde des Ortsvorstehers Friesenheim
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die nächste Sprechstunde des Ortsvorstehers von Friesenheim, Dr. Thorsten Ralle, findet am Montag, 19. Januar 2026, von 9 bis 12 Uhr im Ortsvorsteherbüro, Luitpoldstraße 48, statt und nach Vereinbarung. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Quelle: Stadt Ludwigshafen»

      • Heidelberg – Plüsch-Igel „Stachelbert“ wirbt für fairen Handel und Artenschutz

    • Heidelberg – Plüsch-Igel „Stachelbert“ wirbt für fairen Handel und Artenschutz
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Gewinnerinnen und Gewinner des Namens- und Fotowettbewerbs zur stadtweiten Kampagne „Heidelberg – fair und flauschig“ stehen fest: Der fair gehandelte Plüsch-Igel trägt künftig den Namen „Stachelbert“. Gleichzeitig würdigt das Umweltamt der Stadt die besten Fotoeinsendungen zum Wettbewerb „Einsatz für Heidelbergs Igel“. Insgesamt beteiligten sich über 200 Menschen an den ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Abfallgebührenbescheide werden Ende Februar versendet

    • Heidelberg – Abfallgebührenbescheide werden Ende Februar versendet
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die ASZ Heidelberg informiert darüber, dass die Abfallgebührenbescheide für das Jahr 2026 erst Ende Februar in der Kalenderwoche 9 erstellt und anschließend versendet werden. Die Empfängerinnen und Empfänger haben die Wahl, den Bescheid entweder per Post oder per E-Mail zu erhalten. Alternativ steht auch das Kundenportal Abfallwirtschaft zur Verfügung. INSERAT ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Kostenfreie Hörberatung für Senioren Am 20. und 21. Januar

    • Heidelberg – Kostenfreie Hörberatung für Senioren Am 20. und 21. Januar
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wenn Gespräche anstrengend werden und das Umfeld schwerer zu verstehen ist, ziehen sich viele ältere Menschen zurück. Häufig fehlen Informationen darüber, welche technischen Hilfsmittel neben Hörgeräten das Leben erleichtern können. Hörminderungen bedeuten für viele: weniger Teilhabe und weniger Lebensfreude. Wie sich das ändern lässt, zeigt eine unabhängige und kostenfreie Beratung ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Frauen-Nachttaxi ab 1. Februar für jedes Budget

    • Heidelberg – Frauen-Nachttaxi ab 1. Februar für jedes Budget
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2025 mit großer Mehrheit eine Anpassung des Frauen-Nachttaxi-Modells beschlossen. Ziel ist es, trotz der angespannten Haushaltslage Heidelberger Frauen auch weiterhin einen sicheren Heimweg in den Nachtstunden zu ermöglichen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Um das Angebot zu erhalten, wurden Anpassungen vorgenommen, die die ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Januar 2026
    M D M D F S S
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com