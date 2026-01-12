Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Von Montag, 19. Januar, bis Freitag, 30. Januar 2026, werden in der Mühltalstraße auf Höhe Hausnummer 135 Kanalisationsarbeiten durchgeführt. Die Arbeiten erfolgen im Rahmen einer privaten Baumaßnahme. Für die Dauer der Maßnahme wird die Fahrbahn der Mühltalstraße an der Baustelle voll gesperrt. Damit der Fußgängerverkehr weiterhin möglich bleibt, wird ein provisorisch geschotterter Gehweg eingerichtet.

Umleitung für Buslinie 38

Die Buslinie 38 wird in Fahrtrichtung Hans-Thoma-Platz über den Waldweg umgeleitet. Da der Bus an der regulären Haltestelle „Turnerbrunnen“ nicht mehr drehen kann, wird sie in dieser Zeit verlegt: Der Ersatzhalt liegt etwa 50 Meter davor. Zudem wird auf Höhe Mühltalstraße 89A („Am Zapfenberg“) eine zusätzliche Ersatzhaltestelle angeboten. Die Haltestellen Bahofweg und Mühltalstraße können im oben genannten Zeitraum nicht bedient werden.

Das Ruftaxi wird mit einem PKW betrieben und kann vor der jeweiligen Absperrung drehen.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 12. Januar 2026, 21:48