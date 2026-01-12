Heidelberg – Versicherungsrecht für Vereine – Unfall-/Haftpflichtversicherungen und Co.

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Seminar vermittelt Olivier Jérôme Delacroix, Fachanwalt für Versicherungsrecht, am Mittwoch, 21. Januar, ab 18 Uhr Grundlagen und praktische Tipps rund um den Versicherungsschutz für Vereine. Die Mitgliedschaft in einem Heidelberger Verein ist Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Seminar, das von der Stadt Heidelberg gefördert wird. Mitglieder von Vereinen aus der Region Rhein-Neckar und aus anderen Regionen zahlen den doppelten Kurspreis. Eine Anmeldung bei der Volkshochschule ist bis 15. Januar unter 06221 / 911911 oder auf www.vhs-hd.de erforderlich.
vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg
