Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Entlang des Autobahnzubringers an der B 37 zwischen dem Ortseingang Heidelberg und der A 656 führt die Stadt Heidelberg erstmals die Grünschnittpflege in eigener Verantwortung durch. Von Montag, 19. Januar, bis Samstag, 7. Februar 2026, ist jeweils von 9 bis 15 Uhr mit baustellenbedingten Einschränkungen zu rechnen. Vormittags erfolgen die Arbeiten in Fahrtrichtung stadtauswärts, nachmittags in Fahrtrichtung stadteinwärts.

Hintergrund ist das Auslaufen der Kooperationsvereinbarung zwischen der Autobahn GmbH und der Stadtverwaltung im Spätherbst 2025. Die Arbeiten übernimmt ein auf Maßnahmen im Umfeld von Autobahnen und Hauptverkehrsstraßen spezialisiertes Unternehmen. Dazu gehören unter anderem die Herstellung des für diesen Verkehrsbereich notwendigen Lichtraumprofils (Freihalten des Verkehrsraums von Ästen und Bewuchs) sowie das Mähen der Bankette.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 12. Januar 2026, 21:42