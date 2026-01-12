Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wenn Gespräche anstrengend werden und das Umfeld schwerer zu verstehen ist, ziehen sich viele ältere Menschen zurück. Häufig fehlen Informationen darüber, welche technischen Hilfsmittel neben Hörgeräten das Leben erleichtern können. Hörminderungen bedeuten für viele: weniger Teilhabe und weniger Lebensfreude. Wie sich das ändern lässt, zeigt eine unabhängige und kostenfreie Beratung des Landesverbands der Schwerhörigen und Ertaubten Baden-Württemberg e. V. am 20. und 21. Januar 2026 in zwei Heidelberger Seniorenzentren.

Katja Widmann vom Landesverband weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig gutes Hören für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist. In den Heidelberger Seniorenzentren berät sie zu Themen wie

• optimale Hörgeräteversorgung und Cochlea Implantat,

• praktische Tipps zum Umgang mit der eigenen Hörbehinderung,

• Schwerbehindertenausweis und Nachteilsausgleiche,

• zusätzliche technische Hilfsmittel (z. B. Lichtsignalanlagen, Kommunikationsanlagen, Telefonspule).

Die Beratung findet an den folgenden Terminen statt:

• Seniorenzentrum Weststadt/Südstadt, Dantestraße 7: Dienstag, 20. Januar 2026, 9 bis 17 Uhr

• Seniorenzentrum Ziegelhausen/Schlierbach, Brahmsstraße 6: Mittwoch, 21. Januar 2026, 9 bis 17 Uhr

Um vorherige Terminvereinbarung wird gebeten unter 0179 6784998 oder per E-Mail an katja.widmann@hoergeschaedigte-bw.de.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 12. Januar 2026, 22:05